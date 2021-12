“Ottobre” è il nuovo singolo di Maurizio Martinelli

Disponibile in rotazione radiofonica “OTTOBRE”, il nuovo singolo di MAURIZIO MARTINELLI. Il brano è anche sulle òpiattaforme streaming

“Ottobre”, nuovo singolo del cantautore Maurizio Martinelli, affronta un tema difficile legato alla solitudine degli anziani, la malattia di Alzheimer, che colpisce il 10% degli ultrasessantenni e che inevitabilmente cambia la vita a milioni di famiglie, le quali devono assisterli. L’autore, già impegnatosi contro il bullismo, affronta un altro tema sociale importante; d’altronde la musica è un grido alla vita, ed è giunto il momento di ascoltare l’urlo silenzioso di aiuto di chi ne ha bisogno.

Spiega l’artista a proposito del brano: «”Ottobre” è il brano che apre la collaborazione con l’etichetta Italiana Musica Artigiana, quale scelta migliore per un artigiano della musica come me? Finalmente sono riuscito a far “suonare” il brano come volevo, con arrangiamenti jazz pop e suoni reali, nulla di virtuale. L’intenzione è quella di far arrivare un respiro melodico in cui si sommano emozioni, sentimenti e ricordi che purtroppo svaniscono nel tempo».

Biografia

Maurizio Martinelli, compositore, autore, musicista e cantante romano, conduttore di programmi musicali e sportivi in radio e in tv. Le sue canzoni raccontano il quotidiano, parlano dei sogni realizzati, degli scontri generazionali e dei sentimenti nascosti, della libertà conquistata ma solo apparentemente e l’indifferenza verso i nostri fratelli. Vicino al sociale, vincitore del premio Special Award Sociale nell’ambito della festa del Cinema di Roma con il videoclip “Anima a Brandelli” sul tema del bullismo e con la canzone “Io resto a casa” pubblicata nel periodo della pandemia, ha devoluto l’intero ricavato al Policlinico Umberto I di Roma. Un artista che ama usare la musica come veicolo, per trasmettere i valori della vita.