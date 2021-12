Le Belle Epoque: fuori il nuovo album

Si intitola “Demoni” il nuovo album de La Belle Epoque: il nuovo disco della band è disponibile online sulle piattaforme digitali

Fuori Demoni, il nuovo album de La Belle Epoque. Dopo due singoli – “Tutto quello che saremo” e “Ad un passo dalla luna” – a fare da apripista, torna la band lombarda con un nuovo lavoro di studio che non lascia spazio a compromessi. Dieci brani per scoprire una dimensione completamente nuova della band che, messa da parte l’istintività del primo album, riesce a traghettare l’ascoltatore in un viaggio in bilico tra ragione e sentimento, spaziando tra ritmiche incalzanti, arrangiamenti cangianti e suadenti melodie.

Siamo quello che non vorremmo mai essere. Siamo noi stessi solo davanti allo specchio. Siamo timidi. Siamo egocentrici. Siamo le debolezze che ci sovrastano. Siamo diffidenti. Siamo le storie che non vorremmo mai raccontare. Siamo ipocriti. Siamo stupidi e non lo nascondiamo. Siamo distratti. Siamo l’amore ma non lo comprendiamo. Siamo l’odio che tratteniamo. Siamo il presente, quello che conta. Siamo i nostri demoni uno contro l’altro.

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3r28bAf

I primi giorni d’autunno In piena Noi di notte Distratti da un’intensa luce blu Inchiostro e seta Tutto quello che saremo Contro i giganti Una piccola tregua Ad un passo dalla luna Montecarlo