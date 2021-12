“Ancora Te” è il nuovo romanzo di Marta Iside Riva

E’ disponibile online su Amazon e su tutti gli store digitali il nuovo romanzo di Marta Iside Riva dal titolo “Ancora Te”

A pochi mesi dall’uscita del suo primo lavoro “Ancora Una”, Marta Iside Riva torna alla ribalta con un nuovo romanzo, molto atteso dai suoi lettori. “Ancora Te” infatti è il sequel del romanzo precedente, in cui avevamo lasciato Isy, la protagonista, alla fine di un percorso di vita che coronava un sogno d’amore, ma che lasciava ancora molti nodi da sciogliere.

Molti fili del racconto erano rimasti in sospeso e necessitavano di una risoluzione e il viaggio di Isy alla ricerca di se stessa non era ancora completo. Per questo motivo Marta Iside Riva ha sentito la necessità di scrivere questo secondo romanzo, in cui vecchi incubi tornano ad insinuarsi nella vita di Isy, mentre la protagonista so muove fra Los Angeles e Parigi, fra concerti, mostre ed eventi mondani, che portano la protagonista a toccare le nuvole e a sprofondare in un abisso alla ricerca di se stessa, fino al finale esplosivo e inaspettato.

“Ancora Te” è prodotto da @frasi_di_cioccolato

Editor: Alessandro Cona

Disponibile su Amazon e su tutti i digital store. Per ordinarlo vai su www.ancorauna.com

MARTA ISIDE RIVA – BIOGRAFIA

Nasce nel 1981 a Cassano d’Adda e si innamora da subito della musica e dell’arte, ispirata dal nonno, organista e compositore della Schola Cantorum della piccola frazione in cui vive. All’età di 10 anni inizia a cantare nel coro della Chiesa, si iscrive alla compagnia teatrale del luogo e successivamente studia pianoforte. A 19 anni, parte per un’avventura di 6 mesi nelle Filippine, per cantare con l’importante coro University of the Philippines Concert Chorus e si esibisce con la Filarmonica di Manila.

Negli anni successivi, si occupa di attività Umanitarie, campagne di prevenzione alla droga e a favore dei Diritti Umani. Oggi, grazie all’incontro con la community di artisti TimeTrack Factory ha ripreso la sua passione per l’arte, attraverso la sua pagina Instagram @martaisideriva.

Durante l’emergenza covid nella primavera del 2020, apre la pagina @bergamostyleofficial in onore della città di Bergamo e per dare voce alle persone colpite nell’intimo. Attualmente, nella sua pagina instagram @martaisideriva, Marta sostiene il progetto “Made in Italy” promuovendo gratuitamente realtà artigianali italiane.

Nel gennaio 2021 pubblica il suo primo romanzo “Ancora Una”.