Spinozo online con il brano “All my love”

Spinozo di X Factor torna con il nuovo singolo “All my love”: il brano che cuce le ferite del cuore con il filo dell’incanto è disponibile online

Dopo aver conquistato i giudici di X Factor Italia ed i loro 4 assensi ed essere entrato, con delicatezza ed eleganza, nel cuore dei telespettatori grazie alla sua timbrica riconoscibile e ad una brillante reinterpretazione di una delle pietre miliari dei Beatles, “Don’t Let Me Down”, il giovane ed intenso cantautore bergamasco Spinozo, al secolo Francesco Spinelli, pubblica “All My Love”, il suo nuovo singolo.

Con una vocalità nitida e calda, capace di attraversare e coinvolgere un target di pubblico eterogeneo per età ed ascolti, Spinozo si racconta con vivida intensità, tingendo un dipinto sonoro dai tratti malinconici ed essenziali, che immortala il tramonto di una storia d’amore, in cui uno dei due protagonisti viene colto e sopraffatto dalla desolazione, dallo sconforto di aver donato, tempo e sentimenti, a chi ormai non è più disposto a riceverli.

Nato da un’esperienza personale dell’artista, “All My Love” si concretizza dopo la fine di una lunga ed appassionata relazione, ma trae i suoi rudimenti da un pezzo che lo stesso musicista aveva concepito mesi prima, come lui stesso dichiara:

«Il singolo nasce dalla fine di una relazione molto bella che ho vissuto in prima persona, una storia d’amore che mi ha dato tanto e che, ovviamente, mi ha fatto molto soffrire quando si è conclusa. La sua genesi è molto curiosa, perché in realtà, una forma acerba del brano, l’avevo scritta in tempi più felici, con un testo diverso e dal mood più allegro, ma che mi ha poi permesso di trasformare il tutto in quello che oggi potete ascoltare».

Come una valvola di sfogo da cui far fluire il dolore per riemergere e tornare a brillare, “All My Love” giunge all’ascoltatore come un abbraccio soave e consolatorio, ponendo l’accento sul potere terapeutico della musica e sulla capacità autorale ed interpretativa di Spinozo, un artista dalla penna sensibile e dall’animo raffinato e trasversale.

Biografia.

Spinozo, pseudonimo di Francesco Spinelli, è un artista bergamasco classe 1997. Appassionato di musica fin da ragazzino e diplomato in Pittura presso l’Accademia di Brera, unisce nelle sue composizioni sonorità di matrice Blues-Soul a sfumature tipicamente Indie-Pop, dando vita ad un cantautorato ricco di contaminazioni, che si traduce in performance intimiste ma al tempo stesso energiche e vivaci, attingendo all’attitudine che contraddistingue grandi artisti come Paolo Nutini, Jeff Buckley e John Mayer. Nel 2021 fa il suo debutto televisivo alla quattordicesima edizione di X Factor Italia, incantando giudici e pubblico con una brillante reinterpretazione di una delle pietre miliari dei Beatles, “Don’t Let Me Down”. Pochi mesi più in là, pubblica “All My Love”, un brano intenso e personale che racconta la fine di una relazione, ma al tempo stesso avvolge l’ascoltatore in un abbraccio soave e consolatorio, cucendo le ferite del cuore con il filo della raffinatezza. Sensibile, eclettico e trasversale, Spinozo è l’emblema del nuovo panorama musicale emozionale italiano.

