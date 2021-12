Netri e i Laredo: fuori “Regina Triste Mai”

La band toscana Netri e i Laredo torna con un attesissimo nuovo singolo: “Regina triste mai” è sulle piattaforme digitali

Dopo il successo dell’album “Sogni di Periferia”, in attesa del nuovo lavoro della band toscana Netri e i Laredo, arriva un attesissimo nuovo singolo, “Regina triste mai”, che segna la riconferma del team di lavoro precedente, a cui si aggiunge una novità importante: la collaborazione con l’etichetta PMS Studio di Raffaele Montanari, insieme al ritorno ufficiale nella band dello storico chitarrista Andrea Ramacciotti, già con loro nella formazione precedente dei Deadly Tide.

“Regina triste mai” , in radio e negli stores dal 26 novembre presto seguita da un bellissimo video, è un midtempo di stampo rock melodico a cui sono stati aggiunti alcuni elementi di richiamo ad un sound più moderno, sequenze di drum machine e sintetizzatori, sebbene non in modo preponderante, uniti ad alcuni pad di tipo elettronico.

Il concept è fondato sull’idea di bellezza, forza e dolcezza che ogni uomo vede nella donna di cui è innamorato, anche quando non è corrisposto. Ogni donna può e deve sentirsi “regina” pur senza compiere azioni straordinarie o eclatanti, ma nell’ordinario e nella normalità della vita di tutti i giorni.

Troppe volte, nei media e nell’immaginario collettivo, vediamo sottolineare l’eccezionalità di azioni compiute da donne, che se avessero come attori degli uomini non farebbero altrettanta notizia, è questo quello che il testo vuol sottolineare e porre in rilievo: la bellezza ed eccezionalità dell’essere donna anche e soprattutto nella normalità.

Autore e Compositore: Riccardo Netri

Produzione: Andrea Ramacciotti

Arrangiamento: Netri e i Laredo

Registrazione e pre-mixaggio: Secret Garden Recording Studio [Piombino (LI)] – Andrea Ramacciotti

Programmazioni, effetti e sequenze: Andrea Ramacciotti

Musicisti Aggiuntivi: Enrico Rinnoci – Piano, tastiere e sintetizzatori

Addictional Production, Mix e Master : Alex Marton @ Firstline Studio

Band

Riccardo Netri: Voce

Roberto Ferretti: Chitarra ritmica e solista

Andrea Ramacciotti: Chitarra ritmica e solista

Daniele Bulleri: Basso

Simone Manescalchi: Batteria

Project management, immagine e comunicazione: Rita Biganzoli – Kiara Alonzi (AbacusWeb)

Fotografia: Chiara Sardelli

Artwork: Carlo Montanari (Chars In Sky Design per Abacusweb)

Label: PMS Studio

Edizioni: BMRG Srl

