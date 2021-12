Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita di congedo da Papa Francesco. scambio di doni al termine del breve colloquio

“L’incontro tra Papa Francesco e il Presidente Mattarella in Vaticano”. Così sull’account twitter del Quirinale viene annunciata la visita di congedo del presidente delle Repubblica in vista del termine del suo mandato. La corsa al Colle, spiega la Dire (www.dire.it), è infatti aperta dopo l’annuncio che Mattarella non ‘concederà il bis’.

È durato 45 minuti l’incontro tra il Santo Padre e Sergio Mattarella in occasione della visita di congedo del presidente della Repubblica a Papa Francesco. Il colloquio è iniziato alle 9.20 e terminato alle 10.05. Il capo dello Stato ha lasciato il Vaticano alle 10.20.

Durante la visita c’è stato uno scambio di doni. Bergoglio ha regalato a Mattarella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani; i volumi dei documenti papali; il Messaggio per la Pace per il 2022; il Documento sulla Fratellanza Umana; il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV.

Il presidente della Repubblica ha donato al Papa: una stampa con Veduta di Roma dal Quirinale; un volume sulla Madonna del cucito al Quirinale. Mattarella era accompagnato dalla figlia Laura e da alcuni nipoti.