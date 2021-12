Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show arriva a Spoleto

Al Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto arriva Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show, in cartellone per la stagione Tourné 2021/2022

Nuovo appuntamento Tourné: vedrà protagonisti del Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto Massimo Lopez e Tullio Solenghi con Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show il 17 dicembre. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Spoleto.

In scena – I due artisti tornano insieme sul palco dopo più di quindici anni come due vecchi amici che si ritrovano, in uno show di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che esegue dal vivo la partitura musicale: uno spettacolo che dopo due stagioni trionfali in cui si sono superate le 200 repliche, si avvia alla terza con sempre rinnovata passione. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

