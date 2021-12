L’Elfo duetta con Giuliana Cascone in “Insonnia”

Il ritorno dell’artista catanese L’Elfo con il primo video-episodio di una serie che compone il nuovissimo Ep MILORD, in arrivo prossimamente

Fuori su tutte le piattaforme digitali e su YouTube dalle 14:00 con il videoclip ufficiale INSONNIA (feat. Giuliana Cascone), il nuovo brano che sancisce il ritorno in musica dell’artista catanese L’ELFO.

Il singolo, prodotto da Angio e pubblicato per Magnitudo (powered by Time Records), rappresenta il primo di 7 episodi che andranno a comporre la tracklist del nuovo Ep dell’artista, MILORD. Un concept Ep che presto vedrà la luce e che seguirà cronologicamente l’uscita di Vangelo II Luka, l’ultimo album dell’artista pubblicato per Universal Music Italia l’11 settembre 2020.

Con INSONNIA, L’Elfo dà il via a una nuova fase della propria carriera, con un profilo artistico apprezzato in tutta Italia per le numerose vittorie nelle competizioni di freestyle e per i molti progetti pubblicati, con picchi di oltre 13 milioni di ascolti. Oggi torna dai suoi fan per sorprenderli con il primo episodio di questo Ep dedicato all’amore e alle relazioni. Le storie di cui parla l’artista, costellate da alti e bassi e capaci di condurlo dentro una spirale autodistruttiva, sono raccontate con rime sempre originali in cui lo stile de L’Elfo si evolve assumendo nuova potenza espressiva, in una canzone dalla melodia avvolgente che si avvale della splendida voce di Giuliana Cascone sul ritornello. Il video che accompagna il brano è diretto da Graziano Piazza