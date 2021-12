I migliori casinò online sicuri italiani: come sceglierli e valutarli al meglio

Quando si parla di casinò online sicuri in Italia dobbiamo pensare a cosa sia importante nell’esperienza dell’utente medio e cosa lo faccia ritornare a giocare in sicurezza su questo o quel sito. I casinò, quindi, presenti in questo articolo e raccolti da siti come truffa.net , sono analizzati e valutati secondo criteri inequivocabili e noi li scopriremo tutti. Questa è una prima classifica:

La licenza ADM (come si nota) è il fattore fondamentale tra quelli che sono da considerare per capire quali siano gli operatori che lavorano al meglio nel nostro paese. Altri criteri possono essere: la velocità di elaborazione di ogni pagamento, la presenza di un customer service e la programmazione di bonus con requisiti chiari.

Ma non solo: un catalogo di giochi e di software che funzionino bene (sia da mobile che da computer) diventa importantissimo per attrarre il potenziale utente. Altri criteri molto interessanti, invece, hanno a che fare con la selezione dei giochi sulla piattaforma e con i prelievi e i depositi in sicurezza. Vediamoli tutti.

I criteri di valutazione di un casinò online sono:

giochi con payout e RTP di alto livello

protezione contro le truffe

depositi e prelievi sicuri

customer service gratuito in italiano

bonus a condizioni eque

selezione vasta di giochi

software stabile sia su pc che su mobile

promozione del giocare responsabilmente

Tutto il processo di selezione dei casinò online autorizzati (e ricordiamo che con l’ istituzione del Super Green Pass il gioco da casa avrà un ruolo importante perché ci saranno divieti per i non vaccinati nel fare altro che non sia solo lavorare) è importante e delicato e condotto da esperti del settore. Ogni criterio ha la sua importanza sia nello stilare una classifica dei migliori siti sia nell’elencare quali siano quelli più sicuri.

I migliori casinò online italiani selezionati

Se il criterio principale rispetto alla scelta dei casinò online in Italia è la sicurezza non possiamo non parlare dell’ Agenzia Dogane e Monopoli (ADM o AAMS come era conosciuta fino a poco tempo fa). Questo è l’ente deputato dallo Stato per la regolamentazione e il controllo del gioco a distanza. I casinò online AAMS o ADM sono i soli operatori affidabili al 100%, legali e con una serie di parametri che ci permettono un check rapido e intelligente allo scopo di giocare in maniera più che tranquilla.

Dobbiamo sempre pensare al fatto, dunque, che ognuno di questi operatori (che abbiamo presentato nella tabella introduttiva) sono i top casinò online sicuri in questo momento nel nostro Paese. Questi siti (e ogni sito ha lavorato moltissimo per ottenere l’eccellenza) hanno sostenuto un processo molto rigoroso per ottenere la licenza AAMS/ADM che permette di poter offrire una piattaforma di gambling legale a tutti coloro che vorranno usufruirne.

Le regole dell’Italia, oltretutto, sono tra le più ferree al mondo e questo serve a far giocare l’utente in tutta sicurezza. Ogni sito scelto ha, comunque, una caratteristica principale che riportiamo:

Quando si parla di casinò sul web, quindi, si deve sempre pensare, come abbiamo già detto, al fatto che in Italia la regolamentazione sia molto attenta e scrupolosa (a differenza della Germania in cui quest’estate si è passati alla legalizzazione di massa per i siti online). E questo ci permette di poter ispezionare ogni funzione del sito, consapevoli che sia tutto legale ma anche contenti che lo standard qualitativo sia bello alto.

Qual è il miglior casinò online AAMS a prova di truffa?

Il sistema di rating, che è stato utilizzato per classificare questi siti online, ci permette di avere sempre dati aggiornati e riflette anche quelli che sono i cambiamenti delle piattaforme a disposizione dei clienti italiani. La maggior parte dei siti analizzati, infatti, sono molto forti in una o due categorie. Ma i migliori casinò online devono avere una buona media in tutte le categorie per rendere più che speciale l’esperienza di gioco di ogni cliente.

Partendo dal presupposto che questi siano gli operatori che più funzionano in assoluto adesso cerchiamo di capire quali siano i migliori casinò online italiani a prova di truffa. Ci sono, infatti, alcune linee guida che ci permetteranno sempre di capire se si tratta di casinò sicuri e non di quelli illegali o poco chiari. Soprattutto l’homepage, come per i siti di scommesse, ha alcuni elementi che rendono impossibile una contraffazione.

Parliamo di sicurezza informatica che possiamo evincere dal logo dell’ADM sulla pagina principale, dal numero di licenza (che è unico e solo), dalle informazioni riguardo l’azienda e dalla collaborazione con gli enti che si occupano del giocare responsabilmente. Questi parametri (che ora abbiamo accennato) saranno, comunque, approfonditi per dare il giusto peso a ognuno di essi e anche per dare maggiori informazioni possibili rispetto a ciò che serve per giocare in sicurezza.

La licenza ADM/AAMS come requisito fondamentale

Approfondiamo, quindi, il tema della licenza rilasciata dall’ADM (ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) che è l’unico ente in Italia preposto a controllare e a regolare tutto il settore del gambling. Se un operatore desidera immettersi nel mercato italiano deve essere provvisto di questo sigillo che serve a essere legale al 100% e porterà, poi, il sito a essere inserito nella lista dei casinò online con licenza AAMS (o ADM).

La storia dell’ente inizia a fine anni Novanta (precisamente nel 1999) con l’istituzione dell’Agenzia delle Dogane che inizia ad occuparsi di attività che prima erano controllate dal

Ministero delle Finanze. Nel 2012, poi, si aggiunge anche l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) che dà vita all’ente che ora conosciamo come Agenzia Dogane e Monopoli (ADM). Le informazioni che si possono trovare, su ogni licenza, passano dal nome all’indirizzo dell’operatore al luogo e al nome dell’ente che regola il tutto. Se uno di questi elementi non è presente allora ci si può trovare a navigare in un sito illegale.

Le informazioni che si possono, facilmente, riscontrare daranno la possibilità (a qualsiasi utente) di comprovare la legittimità e l’affidabilità del casinò online. Attraverso una semplice procedura, infatti, possiamo recarci sul sito dell’ADM per controllare il numero di licenza che ci è stato fornito. Se il numero è collegato al nome dell’operatore allora la licenza è valida. Se non ci si trova corrispondenza tra le informazioni che si trovano sull’ADM e quelle dell’operatore allora è meglio non giocare mai su quel casinò. Come abbiamo più volte ripetuto in Italia l’ADM è l’unico ente atto a controllare e regolamentare il gioco a distanza.

L’ADM funziona attivamente in Italia da circa 15 anni, lasso di tempo in cui ha svolto un ottimo lavoro di controllo su tutto il settore gioco. L’ente ha avviato, nel frattempo, un programma di promozione del giocare responsabilmente che si chiama “Gioco legale e responsabile”. Tramite il programma l’ADM sensibilizza i giocatori sulle insidie che può nascondere giocare compulsivamente e senza regolamentazione. La maggior parte dei casinò sicuri ha sottoscritto questa iniziativa che serve anche al giocatore nel non eccedere nel deposito di gioco. Le linee guida, infatti, aiutano l’utente a prendere familiarità con i vari pericoli e a restare nei limiti di quelle che sono le risorse a disposizione.

Qual è il processo per ottenere la licenza?

L’iter italiano per ottenere la licenza di gioco è uno dei più costosi e dei più rigorosi. Gli operatori che intendono entrare nel mercato legale devono prima provvedere all’apertura di una Partita IVA e poi procedere all’iscrizione in quello che è il registro commerciale dedicato. Conclusa questa prima parte la società deve partecipare a un bando pubblico e versare 1 milione e 500mila euro come garanzia bancaria. Se anche questo passaggio sarà valido allora la società otterrà una licenza valida per 4 anni con una tassa di 350mila euro da pagare in anticipo.

Il processo di selezione, come abbiamo visto, è molto complesso. La selezione da superare per ottenere la licenza e i controlli a cui si viene sottoposti dopo averla ricevuta sono una garanzia molto importante per il giocatore. Va anche detto, però, che le tasse che i casinò online in Italia devono pagare sono sempre proporzionali ai guadagni dell’operatore e che, quindi, c’è sempre una giusta ripartizione tra ciò che viene pagato e ciò che si guadagna in maniera legale. Al momento, in Italia, abbiamo registrati circa 9000 domini.

Crittografia informatica: una protezione in più per il giocatore

Uno dei meccanismi più importanti nei casinò online sicuri per un buon playthrough del giocatore è la crittografia informatica. Questa protegge i dati sensibili dell’utente ma anche le transazioni che vengono effettuate sulla piattaforma. La maggior parte dei casinò sul web, infatti, è provvista della crittografia SSL a 128 bit, lo standard attuale per il settore gioco legale e sicuro. Il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) protegge le informazioni scambiate da eventuali attacchi informatici.

In aggiunta a questo protocollo ogni fondo che viene caricato sul conto del giocatore sul sito viene tenuto separato dal fondo del gestore. Grazie a questa procedura la garanzia di una trasparenza nella gestione dei fondi del giocatore è assoluta e si elimina ogni scorrettezza nell’uso del conto gioco.

La protezione dei dati personali è un requisito fondamentale per ottenere la licenza e ogni casinò online utilizza tutti gli standard a disposizione per far sì che le informazioni dell’utente restino private e mai divulgate a terzi. Nel contratto (o all’interno dei termini e condizioni d’uso) tra le parti, tuttavia, si avverte l’utente che potrebbe presentarsi l’occasione di dover condividere queste informazioni se richieste da un organo statale. Questa è un’eventualità insolita, comunque, che capita raramente.

RTP e RNG: sempre meglio controllare i sistemi

Una delle critiche che viene mossa maggiormente nei confronti delle case da gioco sul web è quella che se un titolo nel catalogo non paga abbastanza è perché è truccato. L’unico modo per andare contro a questa affermazione è considerare le percentuali di RPT e RNG di un casinò online sicuro.

Parliamo di RTP. L’acronimo significa Return-to-Player e sta a significare l’ammontare ridistribuito ai giocatori a partire dalla somma delle puntate effettuate su un gioco specifico. Il RTP può essere sia effettivo che teorico. Gran parte dei casinò online, infatti, pubblica le percentuali di ritorno al giocatore (nei mesi precedenti) così che tutti i giocatori possano leggerlo e avere un quadro delle probabilità di vittoria su un determinato prodotto del catalogo. I tassi vengono posti ad analisi da agenzie indipendenti a cadenza regolare per attestarne la legittimità. Le slot machine, tra tutti i prodotti, sono tra i giochi con la maggiore opportunità di vincere una bella somma di denaro.

Le agenzie indipendenti sono chiamate anche a controllare il corretto funzionamento del Random Numeric Generator (RNG) che è il generatore di numeri casuali che controlla tutti i prodotti di un catalogo di un determinato operatore. In questo caso, ovviamente, i numeri casuali tendono a eliminare qualsiasi dubbio di macchina truccata o di carte già combinate in maniera vincente. L’ordine è casuale così come la vittoria di questo o di quel giocatore in un determinato gioco e momento. Solo così un qualsiasi utente avrà chiaro che non c’è nessun trucco e nessun inganno da parte della piattaforma.

Transazioni sicure e veloci

Se parliamo di casinò online sicuri (soprattutto se recenti) possiamo, tranquillamente, dire che ognuno di essi ha tanti metodi di pagamento su cui effettuare prelievi e depositi sul portale. Abbiamo, tra i più utilizzati, Mastercard, Maestro e Visa. Ma menzione speciale anche per i portafogli elettronici come Paypal e Neteller. Nuova frontiera tra tutte: i Bitcoin, sempre più usati sul web. Vediamo, nella tabella successiva, i metodi di pagamento immediato più usati:

Metodo di pagamento Deposito min/max Prelievo min/max Tempistiche di prelievo Commissioni Visa 5-80000€ 10-80000€ 1-2 giorni nessuna Sofort 10-5000€ non disponibile non disponibile nessuna Mastercard 5-80000€ 5-80000€ 1-3 giorni nessuna Maestro 5.80000€ 5-80000€ 1-3 giorni nessuna Bitcoin 10-1000€ 10-1000€ immediato nessuna Postepay 5-99000€ 1.50-80000€ 1-3 giorni nessuna Skrill 5-100000€ 1-100000€ immediato nessuna Neteller 5-25000€ 1-45000€ immediato nessuna PayPal 5-20000€ 5-12000€ immediato nessuna Trustly 10-10000€ 10-10000€ 24 ore nessuna

Customer service in italiano

I casinò online sicuri in Italia offrono un customer service multicanale che prevede: numero verde, la chat in tempo reale e la casella di posta elettronica. La chat non è offerta da tutti gli operatori ma, vista la sua crescente popolarità, sta diventando sempre più diffusa. La lingua offerta è l’italiano ma anche la lingua inglese così che i non madrelingua possano, comunque, interagire. Nel nostro Paese sono offerti anche altri servizi, in maniera capillare: il regolamento, le FAQ e termini e condizioni d’uso del sito.

Di solito l’assistenza clienti prevista da un casinò online è gratis ma è possibile che alcuni siti non abbiano il numero verde. In questo caso è sempre meglio mandare una mail (se sono veloci è possibile ricevere già risposta in giornata) o usare la chat in tempo reale che è molto dinamica e molto rapida. Il customer service, infatti, risponde in tempi strettissimi e ha, sottomano, i dati del cliente.

Come confrontare le offerte bonus

Le offerte bonus presentate dai casinò online in Italia sono molto appetibili e molto apprezzate dagli utenti. Importante, però, sempre esaminare queste promozioni perché sembrano tutte simili o uguali ma non è così. Non è insolito, infatti, che le offerte vengano male interpretate o che le condizioni e i regolamenti siano scritti in maniera poco chiara. Sempre molto importante è controllare quali siano le scadenze di questi bonus perché una scadenza troppo ravvicinata creerebbe un po’ di tensione al giocatore.

Infatti non è da sottovalutare l’esperienza di gioco dell’utente che deve imparare a fidelizzarsi a questo o quel sito con la convinzione di poter giocare a giochi di qualità che hanno offerte di benvenuto allettanti e giocabili. Il punto della scadenza a breve termine è che il giocatore non avrà, probabilmente, tempo di organizzare i rigiochi e, quindi, troverà difficoltoso raggiungere l’offerta bonus prima che si concluda. Ciò, però, comporta un senso di sfiducia nel giocatore che cercherà la sua tranquillità e il suo divertimento altrove. Meglio scegliere bonus di cui si hanno tutte le informazioni.

Un buon catalogo giochi è sempre accattivante

Una delle maggiori fonti di attrazione in un casinò online è avere un’ampia scelta di prodotti nel catalogo giochi. Questa affermazione non dovrebbe sorprendere nel senso che sono proprio i giochi a determinare la scelta di una piattaforma rispetto a un’altra nell’utente. Sempre fondamentale, quindi, un vasto assortimento di titoli interessanti tra: slot machine classiche e slot jackpot, giochi da tavolo e tavoli live.

Un giocatore che si appassiona a un portfolio giochi interessante sarà un giocatore continuo e fidato. E questo è quello a cui un casinò online dovrebbe ambire più di tutto. Anzi, è proprio la tipologia di giocatore a cui dovrebbe fare affidamento per un rendimento costante di quella che è una vera e propria azienda sul web. Ammaliare i nuovi utenti è facile e ambizioso ma è solo con la costanza dei giocatori affezionati che un casinò può andare avanti sul lungo periodo.

La qualità e la fruibilità del software è garanzia di gioco continuato

Quando parliamo di casinò online in Italia parliamo, di solito, di un sito che viene aperto sia sul pc che sul mobile. Ed è altamente probabile che il giocatore abbia voglia di un portale fluido, con una grafica accattivante e con un tempo di gioco veloce. Nel senso: la nostra vita è già abbastanza stressata, se la pagina di gioco crasha in continuazione o si blocca è molto probabile che l’utente si scocci e non abbia di certo voglia di aspettare che si rimetta a funzionare. Più probabile che cambi sito e provi a giocare altrove.

Allora quello che c’è da fare, a monte, è un lavoro con una software house che si occupi di giochi e che permetta al sito di poter lavorare in velocità e con una bella grafica in tempi brevi. Solo così il portale avrà il successo sperato e il giocatore sarà sempre di più invogliato a giocare.

FAQ

Qual è il criterio più importante che attesti la qualità dei casinò online sicuri in Italia?

Tra i criteri che servono (e sono tanti) sicuramente il più importante è la licenza ADM (ex licenza AAMS). In caso positivo il sito su cui stiamo giocando è sicuro, controllato e legale. I dati personali e sensibili dell’utente sono crittografati e il conto dell’utente è sempre separato da quello del sito.

Le transazioni possono essere sicure e veloci?

Sicuramente in tempi recenti si sono molto velocizzati i tempi per le transazioni sui siti legali. Moltissimi portafogli virtuali e non riescono a prelevare e depositare il denaro senza nessun tempo di attesa.

Tanti giochi in catalogo fanno la differenza?

Certamente avere un portfolio di giochi ampio e interessante può fare la differenza per un giocatore, neofita o esperto che sia. Infatti l’avere sempre a disposizione i grandi classici e le novità del momento attira l’attenzione dell’utente che avrà sempre più voglia di spendere denaro e giocare su quel sito specifico.