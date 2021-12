Fuori il nuovo Ep “Miracle Dream” di Young Tommy

Young Tommy torna sulla scena musicale con il nuovo EP “Miracle Dream” sempre con distribuzione Visory Record

Fuori ora “Miracle Dream” il nuovo Ep di Young Tommy, con il lancio ufficiale del primo video Yin e Ying che rappresenta la fusione fra la notte e il giorno e tra il bene e il male. Il progetto musicale consta di sette tracce ben riconoscibili in due parti differenti, la prima maggiormente trap e la seconda più colorata con delle note che si avvicinano al pop allontanandosi così dalla prima fase, caratterizzata da influenze dark.

“Il mio primo EP è un progetto a 360 gradi con 7 brani inediti che rispecchiano i miei stati d’animo e la mia personalità. Mettendo insieme i miei generi musicali preferiti, sono riuscito a rendere ogni track differente, sperimentando nuovi flow e linee melodiche, mostrando all’ ascoltatore tramite i testi la mia intimità più assoluta.

”Anima hip-hop, con una voce che spazia dalla trap ad uno stile più leggero quasi tendente al pop, Young Tommy è di Napoli e Visory Records ha riconosciuto in lui un grande talento e con 10 mila followers su Instagram e migliaia di streaming sul suo canale Spotify presenta Miracle Dream ognuna delle 7 tracce, rappresenta una visione differente di vedersi ad indicare i 7 specchi contenuti nella copertina:”

E’ stato un lavoro molto lungo, non solo per completare il progetto e far si che tutto risultasse perfetto, ma anche per la scelta non facile dei brani. Inizialmente l’EP era totalmente differente e impostato diversamente da come si presenta oggi e scartare e inserire pezzi nuovi non è stato semplice. E’ il primo lavoro di cui sono soddisfatto al 100%”.

Il progetto si apre con MIRACLE DREAM, pezzo introspettivo, dove l’artista racconta di non sapere cosa aspettarsi dal futuro. A seguire HOLA, dove l’artista racconta di una love story e YIN e YING. Il quarto singolo, NA CITY, è un brano rap e trap in cui l’artista racconta del posto in cui è nato, usando barre crude e punchline street. OH NO, brano esplicito del progetto, racconta delle false apparenze delle persone.

SAYONARA, unica collaborazione con Daria.

Infine abbiamo VECCHI TEMPI (outro), in chiusura dell’EP che ricorda i bei vecchi tempi a giocare in strada con gli amici, quelli dove tutto era più bello e semplice.

BIOGRAFIA

Young Tommy (Tommaso Junior Morlino) classe 97 è un giovane rapper e producer napoletano ed è un rappresentante del genere Trap in Italia.

Il suo è uno stile unico e immediatamente riconoscibile.

Energico ed incisivo, cattura l’ascoltatore con brani radiofonici e allo stesso tempo sperimentali, nei quali canta e rappa a schema libero.

Inizialmente si avvicina al rap grazie ai Club Dogo in Italia ed a Asap Rocky all’estero ; per poi avvicinarsi anche ad uno stile più leggero quasi tendente al pop in questo caso prendendo ispirazione da artisti come Don Toliver e Tha Supreme e con il tempo arriva ad un dualismo stilistico dove in alcuni pezzi rappa ed altri canta a schema libero.

“Il mio approccio alla musica è diretto e intuitivo, non basato su canoni precisi ma cerco sempre di tirare da un idea iniziale che può essere anche un semplice giro di piano o un Riff di chitarra la canzone migliore che ne possa uscire.”

All’età di 19 anni inizia a registrare i primi brani e nel maggio 2018 pubblica il primo singolo ufficiale “Jordan 1”, con relativo videoclip su YouTube, che attira l’attenzione di artisti come Nicola Siciliano e Palù, fino ad Omar Santana con il quale ha modo di collaborare. Scrive, registra e pubblica il primo Mixtape “Tornado”, che ad oggi conta oltre 150.000 streaming su Spotify. Nella metà di ottobre del 2019, l’artista inizia a lavorare con il producer Sedd (Alessandro Manzo), per poi pubblicare i brani “Another Day”, “Burlesque” (Feat. FishBall), (sotto etichetta con distribuzione Sony) successivamente escono “Hotel”, “Scelte”, “Psyco”. Nel 2021 l’artista presenta, sotto l’etichetta Visory Records, i nuovi singoli “Sesso, Droga & Rock‘n’Roll”, “Hotel RMX” Feat. Dandy Turner e “Young G”, “Occhi Rossi” (Feat. Quilo Niine) quest’ultimo con video ufficiale diretto da Vincenzo Messina e Gianvincenzo Pugliese che anticipano l’uscita del nuovo EP “Miracle Dream” sempre con distribuzione Visory Record.