Film di Natale: ecco quali sono i preferiti in Italia

Quali sono i film di Natale preferiti dagli italiani? Lo svela Wikipedia: al primo posto c’è lo scontato “Una Poltrona per due”

Natale è alle porte e durante le feste cosa c’è di meglio di guardare un film con tutta la famiglia, magari a tema natalizio? Nella classifica delle pellicole preferite dagli italiani al primo posto c’è lo scontato Una Poltrona per due che, con oltre 161 mila visite (quasi 7 mila in media a giorno), che si classifica come il film di Natale più cercato su Wikipedia lo scorso Natale. È il primo dato che emerge dall’analisi delle voci cinematografiche a tema natalizio più lette dagli italiani, con dettagli su quante nuove pagine sono state create dagli utenti nell’ultimo anno e come sono state ampliate quelle già esistenti.

La classifica, spiega la Dire (www.dire.it), conferma certezze granitiche e riserva qualche sorpresa: mentre la seconda posizione viene conquistata dal romantico Love actually (oltre 86 mila visite nell’anno, con una media di quasi 4.000 al giorno), il terzo posto vede l’indimenticabile Parenti Serpenti di Monicelli, che batte sorprendentemente con oltre 77 mila visite Mamma ho perso l’aereo, il cult natalizio che sfiora la quarta posizione con “appena” 67 mila visite totali. In vacanza su Marte di Neri Parenti si aggrappa al quinto posto (66 mila visite).

Il sequel del film che vede protagonista Kevin McCallister, Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (14simo posto con oltre 19.000 visite), si ritrova nell’elenco composto da oltre 200 voci, che conta più di un 1 milione e 400 mila visite da dicembre 2020.

La classifica comprende moltissimi cartoni animati, come Klaus – I segreti del Natale (11sima posizione) e Nightmare before Christmas (12sima); film romantici e cinepanettoni, come L’amore non va in vacanza (17simo posto) e Natale a Miami (36simo).

Al di là del numero davvero alto delle visite registrate per le voci cinematografiche dedicate al Natale lo scorso anno, il dato più incoraggiante è la reale partecipazione degli utenti rispetto l’utilizzo attivo di Wikipedia che non si limitano a leggere le pagine, ma le modificano e migliorano ogni giorno, tutto l’anno.

Sono state oltre 150 le voci implementate. Le modifiche più recenti hanno avuto come oggetto Un principe per Natale, Il miracolo della 34^ strada, Barbie e lo schiaccianoci, Festa in casa Muppet, Natale a New York.

Otto invece sono state le pagine create nel 2021, prima tra tutte Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo, seguito da The Two Columbines, Io sono Babbo Natale, Il magico sogno di Annabelle, Un bambino chiamato Natale, Prancer – Una renna per amico, H&M: Come Together, A Christmas Wedding.