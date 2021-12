“E’ cambiato tutto” è il nuovo album di Valentina Verdi

Valentina Verdi, la vincitrice del premio della critica al “Premio Lucio Dalla 2021”, pubblica un album dove visita il mondo delle donne in tutte le sue sfaccettature

Si intitola “E’ cambiato tutto”, il lavoro dell’ interprete partenopea, Valentina Verdi che approfondisce delicatamente ma con coraggio, varie situazioni alle quali ogni giorno le donne di tutte le età devono affrontare. La cantante prende posizione a favore del genere femminile che, come lei sono stanche di essere sopraffatte. Un tema che sta coinvolgendo la mente e il cuore di molti in questo periodo: come considerarlo? Come trattarlo? Nonostante la società sia andata avanti sotto tanti aspetti, alcuni principi base del vivere, come il rispetto e (in particolar modo) la stima del genere femminile, sono traguardi ancora irraggiungibili.

Nel suo primo album “E’ cambiato tutto”, (completamente scritto e prodotto da Valentino Prato), l’ interprete ci accompagna con la sua voce evidenziando tematiche delicate quali i punti di forza, la fragilita’, la violenza sull donne. “Il mio sogno è quello di cantare per dare voce a chi, come me, lotta contro i soprusi con forza e determinatezza: non c’è motivazione piu’ gratificante”.

La caratura di Valentina Verdi è sottolineata anche dalla critica al “Premio Lucio Dalla 2021”, un grande traguardo della sua fiorente carriera in continua crescita ed evoluzione artistica. Tra i nove brani inclusi nell’ album, emerge per le emozioni che genera, “Un amore insieme a te”, canzone interpretata in feat con il celebre “Anonimo Italiano”.



– Link al video “senza te”: https://www.youtube.com/watch?v=wHZn5et5lMI