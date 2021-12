CortiSonanti premia l’attrice Giovanna Rei

Giovanna Rei ha ricevuto il Premio come attrice napoletana per l’impegno nell’ambito del cinema e del settore audiovisivo al Festival Cortisonanti 2021

In occasione della dodicesima edizione di “CortiSonanti” (festival internazionale di cortometraggi), Giovanna Rei ha ricevuto il premio come attrice napoletana per il forte impegno nell’ambito del cinema e del settore audiovisivo. Organizzato dall’associazione culturale AlchemicartS, co-finanziato dal Piano Cinema della Regione Campania e con la direzione artistica e organizzativa di Nicola Castaldo e Mauro Manganiello, l’evento si è tenuto presso il prestigioso Castel Nuovo Maschio Angioino di Napoli.

Reduce dalle riprese del film Quel posto nel tempo insieme a Leo Gullotta con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo, Giovanna Rei è stata protagonista di diverse pellicole di successo come Pane e Burlesque di Manuela Tempesta, I volontari di Domenico Costanzo, L’ultimo capodanno di Marco Risi, Quello che le ragazze non dicono di Carlo Vanzina, Nina e il cielo di Erica De Lisio e Lui è mio padre di Roberto Gasparro.

Il suo debutto avvenuto da giovanissima con Renato Carpentieri le ha permesso di lavorare negli anni successivi insieme ad altri maestri del teatro. Il suo volto diventa noto al pubblico televisivo, infatti entrerà nel cast della soap opera di successo Un posto al sole Nello stesso periodo sarà protagonista di Anni 50 sulle reti Mediaset nel ruolo di Carmela e in seguito lavorerà con grandi maestri come Gabriele Muccino e Ferzan Ozpetek. Tantissimi ruoli in fiction di successo con ruoli di rilievo come La piovra 9, Il bello delle donne, Turbo, Elisa di Rivombrosa e Sei forte maestro, Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, Sfida al cielo – La narcotici 2, Sotto copertura, Don Matteo 10 e il programma tv Camera Cafè. Recentemente, è stata una delle protagoniste dello spettacolo “Mostri a parte” di Maurizio Casagrande.

