Svimez: al Sud 900mila donne non hanno un lavoro

Al Sud Italia 900mila donne senza lavoro secondo i dati dell’ultimo rapporto Svimez. L’occupazione femminile nel Mezzogiorno si è ridotta di circa 120mila unità nel 2021

Rispetto al secondo trimestre 2019, l’occupazione femminile nel Sud si è ridotta di circa 120mila unità nel 2021, (-5%, contro -3,3% del Centro-Nord). Secondo il rapporto Svimez riportato dalla Dire (www.dire.it), la quota di donne Neet (Not in Education, Employment or Training) è molto elevata nel Mezzogiorno: quasi 900 mila, con valori intorno al 40 per cento rispetto al 17 per cento nella media europea. A conferma della maggiore difficoltà di accesso al mercato del lavoro delle giovani donne nel Mezzogiorno, il tasso di occupazione delle 20-34enni laureate da 1 a 3 anni è appena il 44 per cento nel Mezzogiorno a fronte di valori superiori al 70 per cento nel Centro-Nord. Lo dice il Rapporto Svimez 2021 sull’economia e la società del Mezzogiorno.