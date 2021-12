Larocca presenta: Murgia Live Session

Online la nuova live session a cura di Larocca. Il video è stato girato nel cuore del Parco dell’Alta Murgia, territorio che si fa custode delle memorie e dell’identità di una comunità

Fuori una nuova live session a cura di Larocca. Il video è stato girato nel cuore del Parco dell’Alta Murgia. Un territorio che si fa custode delle memorie e dell’identità di una comunità e che ne svela anche le fragilità.

La Murgia raccontata dalle immagini e dalla musica della live session dell’artista Larocca, che narra anche delle proprie radici nel suo nuovo disco, “Fatto d’Argilla”. Un territorio carsico, un mare di pietra, un!altra Puglia, poco conosciuta e tutta da scoprire. I suoni raccontano il paesaggio. Nella live session, Larocca e la sua band, presentano i brani estratti dal disco Fatto d’Argilla, canzoni che raccontano di sogni, di viaggi interstellari, di vite appena sfiorate, dell!abbandono del Sud Italia. Brani che si fondono in un unicum capace di raccontare il proprio tempo e di assumerne le forme. Le canzoni abitano i luoghi. Nel video la musica e le potenti immagini dei paesaggi creano un connubio indissolubile.

BIO:

Larocca è un cantautore di Gravina in Puglia, cresciuto tra la Murgia Pugliese e Milano. Nell’inverno del 2018 si dedica alla produzione del suo album d’esordio, “Ventizerotre” Pubblica in anteprima su Rolling Stone il videoclip del singolo “Contorni”, mixato da Tommaso Colliva. Nel 2019 pubblica il disco “Ventizeotre” per Place to be Records, in anterpima su Rockerilla, e recensito da Blow up e Rumore. Pubblica il videoclip di “Presto o tardi“, una live session esclusiva registrata nel ex convento di S. Sofia a Gravina in Puglia. Nello stesso anno avvia il tour per la promozione del suo disco e suona con la sua band in alcuni club e location in Italia. Nel 2020 produce e dirige gli arrangiamenti del videoclip della cover del brano “Blowin’in the Wind”, con il collettivo Artist from Puglia, #iorestoacasa Nell’ottobre del 2020 viene selezionato da Puglia Sounds e Teatro Pubblico Pugliese come cantautore emergente per rappresentare la Regione per un concerto tenutosi all’Off Topic di Torino, in occasione del Reset Festival, all’interno del circuito Glocal Sounds.

Larocca pubblica e distribuisce, con Artist First, tra Dicembre del 2020 e Giugno 2021, alcuni singoli tra cui: Memorie, Satelliti, Corrente e Sei. I brani anticipano l’uscita del suo secondo disco, pubblicato il 15 luglio 2021, che si intitola Fatto d’Argilla, prodotto da Marco Olivi e Raffaele Scogna, registrato presso gli studi della Ishtar Records di Milano. Nell’ottobre 2021 Larocca viene invitato a partecipare al Medimex, con uno showcase ha la possibilità di esibirsi con la sua band in una delle fiere di musica più importanti d’Italia, che nella stessa edizione ha vantato la presenza di artisti come: Mhamood, Motta, Willie Peyote, Malika Ayane, Erica Mou, Fast Animal and Slow Kids…