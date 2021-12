Halle Berry e Netflix lavoreranno insieme

Halle Berry, dopo l’esordio alla regia, stringe una partnership creativa multititolo con Netflix: l’artista interpreterà due lungometraggi

La collaborazione tra la premio Oscar Halle Berry e Netflix continua con una partnership che vedrà Berry nei panni di attrice e produttrice. Il film d’esordio alla regia dell’artista, Bruised – Lottare per vivere, è uscito su Netflix ed è arrivato al 1° posto in 21 paesi ed è stato guardato per un totale di 47,7 milioni di ore nel primi 5 giorni online.

Bruised – Lottare per vivere, la trionfante storia di una lottatrice che ritrova se stessa dentro e fuori dal ring, dopo che tutti l’avevano considerata fuori dai giochi, è anche interpretata da Berry.

Al di fuori di questo accordo, l’artista interpreterà due lungometraggi di Netflix: The Mothership (fantascienza) dell’autore/regista Matt Charman, per il quale sarà anche produttrice esecutiva, e Our Man From Jersey (azione) insieme a Mark Wahlberg.

Halle Berry: “Il mio film di esordio come regista, Bruised – Lottare per vivere, è un atto d’amore e sapevo che Scott e Ted se ne sarebbero presi cura. Il team di Netflix ha partecipato collaborando in modo creativo ed è stato un piacere lavorare con persone così motivate. Mi ritengo davvero fortunata per questa partnership e non vedo l’ora di raccontare altre storie insieme al team”.

Scott Stuber, Head of Global Film: “Pochi al mondo hanno avuto una carriera come quella di Halle Berry. È una premiata attrice, una produttrice e anche una regista favolosa, come ha potuto notare il pubblico questa settimana. Siamo lieti di affiancarla in Bruised – Lottare per vivere mentre dimostra il suo valore sia di fronte sia dietro la cinepresa e non vediamo l’ora di raccontare altre storie con lei”.

Informazioni su Halle Berry

L’attrice premio Oscar Halle Berry continua ad abbattere nuove barriere interpretando una miriade di ruoli osannati dalla critica e aggiungendo di recente anche il titolo di regista alla sua eccezionale carriera.

Il premio Oscar come Migliore attrice per MONSTER’S BALL – L’OMBRA DELLA VITA l’ha resa la prima donna nera ad aver avuto questo onore. Le sue interpretazioni le sono valse svariati premi tra cui: Migliore attrice da SAG, dal National Board of Review e un Orso d’argento. Tra gli altri innumerevoli riconoscimenti spiccano un Emmy, un Golden Globe, un SAG e un NAACP Image Award per la sua straordinaria interpretazione nel telefilm di HBO “Vi presento Dorothy Dandridge”, che ha anche prodotto. È stata candidata inoltre a un Golden Globe come Miglior attrice per il suo ruolo in FRANKIE AND ALICE. La sua carriera trentennale include ruoli in LA MORTE PUÒ ATTENDERE, JUNGLE FEVER, LONTANO DA ISAIAH, BULWORTH – IL SENATORE, CODICE: SWORDFISH e JOHN WICK 3 – PARABELLUM.

L’artista sta per debuttare alla regia nell’atteso film BRUISED – LOTTARE PER VIVERE, nel quale è anche protagonista. La trama è incentrata su una ex lottatrice di MMA che deve affrontare una stella emergente della disciplina, allo stesso tempo cercando di essere una madre meritevole per suo figlio. Dopo l’esordio al Toronto Film Festival del 2020, il film è stato acquistato da Netflix e uscirà sulla piattaforma il 24 novembre 2021. Tra i nuovi progetti, Berry interpreterà l’epico film di fantascienza MOONFALL di Roland Emmerich per Lionsgate. MOONFALL segue tre eroi improbabili in una disperata missione nello spazio per salvare il mondo dall’estinzione quando una forza misteriosa scalza la Luna dalla propria orbita. Il film uscirà nei cinema il 4 febbraio 2022.

Più di recente l’artista ha finito le riprese di THE MOTHERSHIP per Netflix, che la vedrà nei ruoli di attrice e produttrice esecutiva. Lo sceneggiatore Matt Charman, candidato agli Oscar per IL PONTE DELLE SPIE, ha scritto il copione ed esordirà alla regia con questo film.

Oltre che per le sue interpretazioni sullo schermo, Berry è stata elogiata per il suo impegno filantropico in una vasta gamma di organizzazioni che si occupano di donne, bambini e comunità svantaggiate. È una sostenitrice e rappresentante del Jenesse Center, fondato nel 1980 a Los Angeles, che aiuta le vittime di violenza domestica cercando di contrastare gli abusi diretti a donne e bambini. In passato ha collaborato alla campagna Watch Hunger Stop di Michael Kors e al programma United Nations World Food Programme dedicato all’abbattimento della fame nel mondo. Questa collaborazione si è conclusa con l’impegno di Watch Hunger Stop a dedicare la sua rete mondiale e le sue risorse all’obiettivo del WFP di costruire un “mondo senza fame”. Berry ha visitato le zone rurali del Nicaragua per sensibilizzare il pubblico a questa causa. In seguito l’artista ha collaborato con Novo Nordisk e la Entertainment Industry Foundation per lanciare la loro campagna di sensibilizzazione per il diabete e ha sostenuto molti enti benefici, tra cui Revlon Run/Walk, Make-A-Wish Foundation, Afghanistan Relief Organization, Stand Up to Cancer, Love Our Children USA, Clothes Off Our Back e Black Lives Matter.

Nel 2020 Berry ha fondato rē•spin, una piattaforma che si pone l’obiettivo di fornire un migliore accesso a contenuti e prodotti legati alla salute e al benessere, favorendo l’inclusione e lo scambio di idee. Affidandosi a nuove scoperte e nuovi insegnamenti, rē•spin può contare sulla propria comunità globale unita da un approccio olistico al benessere che comprende mente, corpo e anima.