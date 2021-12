Fuori la prima monografia ufficiale dedicata a TVBOY

In libreria “TVBOY”, la prima monografia ufficiale dedicata al celebre street artist con oltre settanta opere dedicate a grandi icone, dall’arte alla politica

Elton John, Raffaella Carrà, Jean-Michel Basquiat, Donald Trump e la Regina Elisabetta: queste alcune delle icone contemporanee finite sotto l’occhio critico e ironico di TVBOY. E’ in libreria “TVBOY”, la prima monografia ufficiale edita da 24 ORE Cultura dedicata al celebre street artist, raccontato dal curatore Nicolas Ballario con un contributo di Oliviero Toscani.

Giovane artista italiano residente a Barcellona, TVBOY, pseudonimo di Salvatore Benintende, ha firmato alcuni tra i più celebri interventi di arte urbana nelle principali città europee e americane. Le sue opere sono autentiche satire ispirate alle più accese tematiche dell’attualità politica e sociale.

“Al giorno d’oggi, non si può non parlare di certi temi e personaggi” – afferma l’artista – “L’arte ha la funzione di narrare il presente. Non mi sento un artista politico […] ma sto attento a quello che succede. E se una questione mi tocca, la sento mia e ne parlo”.

Realizzato in stretta collaborazione con l’artista, il volume, corredato da saggi critici che inquadrano il suo ruolo all’interno della scena artistica contemporanea, ne ripercorre l’intera carriera: dagli esordi con la sua firma stilizzata – un bambino con la faccia incastrata nel televisore – passando per i primi murales caratterizzati dalla tecnica dei graffiti e dello stencil fino alle opere più recenti dedicate dalla pandemia di Covid-19 e alle elezioni americane.

“TVBOY è lontano da ogni definizione e quindi senza troppi complessi riesce a indossare giacche diverse, senza appiattirsi e senza diventare un feticcio” dice di lui Nicolas Ballario nel saggio introduttivo.

Con oltre 70 opere, il libro è suddiviso in capitoli dedicati alle principali tematiche trattate da TVBOY. Il primo capitolo è dedicato ai baci , opere che hanno reso famoso l’artista nel mondo e che rappresentano per lui il gesto più intimo e romantico, ma anche il “dialogo” per eccellenza, ovviamente nell’accezione ironica che caratterizza i suoi lavori. Si prosegue poi con il tema del potere, dove i più potenti del mondo sono rappresentati secondo la visione talvolta celebrativa, talvolta critica, di TVBOY. Si passa poi agli eroi personali dell’artista, che hanno lasciato un segno duraturo nell’ambito dell’impegno civile, della cultura, della musica, dello spettacolo, dello sport e del costume. Il volume si chiude infine con il capitolo dedicato alle icone dell’arte, i punti di riferimento che l’artista vuole celebrare con lo scopo di avvicinare sempre più il pubblico all’arte, abbattendo quell’aura di sacralità che caratterizza spesso i grandi capolavori.

Scheda tecnica

Titolo: Tvboy

Editore: 24 ORE Cultura

Testi di: Nicolas Ballario

Con un contributo di Oliviero Toscani

Formato: cartonato 21 x 26 cm

Pagine: 144 pagine con 100 illustrazioni

Prezzo: € 34,00

Codice ISBN: 978-88-6648-534-6

In vendita in libreria e online