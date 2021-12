“Feels” è il terzo singolo della siciliana Ëlle

Disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “Feels”, il titolo del terzo singolo della cantante R&B/soul palermitana Ëlle

“Feels” (ascolta qui) è il titolo del terzo singolo della cantante R&B/soul palermitana Ëlle (pseudonimo di Eleonora Meschis), in uscita in digitale e in radio. Il brano, scritto dalla stessa Ëlle insieme a Maria Chiara Bergantin (in arte mArie) e prodotto dal producer palermitano Yahweh (Giuseppe Billeci), sarà accompagnato dal videoclip (diretto da Marco Acanfora), online a partire da dicembre.

Caratterizzato da sonorità spiccatamente R&B/Neo Soul e ispirato alle tendenze musicali d’Oltreoceano, il brano, attraverso il sound sexy e misterioso delle strofe che si contrappone al ritornello imponente e deciso, racconta una storia d’amore inusuale, che tiene l’artista sul filo di un rasoio: “in questo singolo – racconta l’artista – descrivo il conflitto interiore della protagonista della storia: da una parte l’istinto che la porta a percorrere la strada verso l’oggetto del suo desiderio, in una sorta di connessione mistica tra i due amanti, e dall’altra la paura di “affogare” dentro questo legame cosmico che lega i due. L’intero brano è quasi un crescendo che si risolve in un finale in cui metto a nudo il culmine del percorso di crescita: rimettersi in gioco quando finalmente si vince la paura di innamorarsi nuovamente.”

Al brano hanno partecipato Davide Dos Santos alla chitarra, Pianow (Alessandro Pollio) alla tastiera, Giulio Scavuzzo alla batteria. Il mix e master è a cura di Giuseppe Billeci (Yahweh). Registrazioni di Dario Pellerito (adi studio). Grafiche, Artwork: Sfero Design.

BIOGRAFIA

Ëlle nome d’arte di Eleonora Meschis, nata a Palermo il 2 luglio 1994, inizia il suo percorso musicale alla giovanissima età di 6 anni, muovendo i primi passi verso il mondo dello spettacolo, appassionandosi sempre di più al canto e al pianoforte. Dopo poco tempo si avvicina al mondo della danza, cominciando a studiare i generi urbani e la cultura Hip-hop. Si avvicina sempre più vicina alla Black culture, facendone matrice delle sue forme di espressione artistiche: abbraccia il mondo R&B/Soul dal punto di vista canoro (ispirandosi a figure come Mariah Carey, Lauryn Hill, Beyoncè) e l’Hip Hop, la Salsa e tutte le danze caraibiche per quanto riguarda il mondo della danza. In particolare, il suo percorso nel mondo della Salsa è caratterizzato da diversi traguardi e Show in numerosi congressi ed eventi in Europa e non solo. Nel 2019 sbarca oltreoceano nella città di New York insieme alla M&K dance Company e si esibisce al New York Salsa Congress, qualificandosi nel 2019 in semifinale al Campionato Mondiale di Salsa “Pasos Libre”. Comincia il suo Percorso da cantante solista con diverse cover R&B, Soul & NeoSoul e coltiva la passione per la scrittura ed il songwriting. Nel 2021 esce il suo primo singolo “Ritornerò”, brano introspettivo ed autobiografico, seguito poi a giugno dello stesso anno con il singolo “Bonnie&Clyde”.