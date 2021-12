Vifor Pharma acquisisce Sanifit Therapeutics e Inositec

Vifor Pharma punta sulle malattie renali con due nuove acquisizioni: sono la spagnola Sanifit Therapeutics e la svizzera Inositec

La svizzera Vifor Pharma sta acquisendo la spagnola Sanifit Therapeutics e la svizzera Inositec.

Nel primo accordo, Vifor acquisisce SNF472 di Sanifit, un inibitore della calcificazione vascolare. Il farmaco viene sviluppato per trattare l’arteriolopatia uremica calcifica (CUA) e i pazienti con malattia arteriosa periferica (PAD) con malattia renale allo stadio finale. Nessun farmaco è stato approvato per queste indicazioni in questa popolazione. Il farmaco ha ottenuto la designazione di farmaco orfano per entrambe le indicazioni dall’Fda e dall’Ema.

Secondo i termini dell’accordo, Vifor sta comprando tutte le azioni in circolazione di Sanifit. L’azienda sta pagando 205 milioni di euro in anticipo (231 milioni di dollari USA) e 170 milioni di euro (192 milioni di dollari USA) in varie pietre miliari, così come fanno parte dell’accordo pietre miliari basate sulle vendite che potrebbero raggiungere la metà o l’alta cifra di euro a picco delle vendite.

“L’emozionante annuncio di oggi ci aiuta a costruire sulla nostra forte pipeline di nefrologia per aiutare i pazienti con malattie renali allo stadio terminale a livello globale”, ha detto Abbas Hussain, amministratore delegato di Vifor. “Attraverso l’acquisizione di Sanifit e del suo composto principale SNF472, espanderemo ulteriormente la nostra crescente pipeline nefrologica nella calcificazione vascolare, una delle principali cause di morbilità e mortalità nei pazienti con malattia renale allo stadio terminale”.

Hussain ha aggiunto: “SNF472 è l’unica risorsa nuova che affronta un grande bisogno medico insoddisfatto per i pazienti con malattia renale allo stadio terminale con arteriolopatia uremica calcifica e malattia delle arterie periferiche. Non vediamo l’ora di portare questa opzione di trattamento altamente promettente e innovativa a 330.000 pazienti negli Stati Uniti e in Europa, che vivono con CUA o PAD, il più presto possibile”.

Sanifit ha condotto uno studio di fase IIb CaLIPSO di SNF472 su 274 pazienti. Lo studio ha raggiunto l’endpoint primario, diminuendo la progressione del calcio coronarico nei pazienti che hanno ricevuto il farmaco per un periodo di 52 settimane. Il farmaco è attualmente in studi di fase III nella CUA in pazienti in dialisi. Gli endpoint primari sono legati alla guarigione delle ferite e al dolore. Si prevede di iniziare uno studio di fase III in pazienti PAD in dialisi nel 2022.

“Fin dall’inizio, Sanifit è stato un pioniere di nuovi approcci per trattare i disturbi della calcificazione, un’enorme area di bisogni insoddisfatti”, ha detto Joan Perelló, amministratore delegato di Sanifit. “Questo accordo è una testimonianza dell’impegno duraturo del nostro team dedicato e degli investitori, così come il nostro approccio unico per combattere la calcificazione vascolare, che ha avuto origine dall’Università delle Isole Baleari”.

Vifor ha anche annunciato oggi che sta acquisendo anche la svizzera Inositec AG. che sta sviluppando trattamenti non-dialitici di prima classe per i disturbi dei tessuti molli e della calcificazione vascolare. Inositec ha un composto, INS-3001, una terapia sottocutanea una volta al giorno per i pazienti con disturbi di calcificazione vascolare PAD e stenosi della valvola aortica (AVS). Il farmaco può aiutare a trattare i pazienti con le fasi iniziali della calcificazione vascolare, mentre l’acquisizione SNF472 con Sanifit è focalizzata sui trattamenti delle malattie renali allo stadio terminale.

“Stiamo guadagnando tempo con i nostri ambiziosi piani di crescita strategica mentre oggi aggiungiamo Sanifit, Inositec e le loro promettenti attività al nostro forte portafoglio di nefrologia”, ha dichiarato Hussain.

Secondo i termini dell’accordo con Inositec, Vifor acquisisce il 100% delle azioni di Inositec e paga 20 milioni di franchi svizzeri (CHF) o 22,58 milioni di dollari (USA). Inositec avrà diritto a successivi pagamenti di earn-out clinico.

Inositec ha ricevuto il via libera per iniziare una sperimentazione di fase I di INS-3001, e il primo volontario sano è stato dosato il 30 novembre 2021.

Mattias Ivarsson, fondatore e amministratore delegato di Inositec, ha dichiarato: “Questa acquisizione si basa su anni di duro lavoro di tutto il team di Inositec e fornisce una solida base per migliorare i risultati per i pazienti affetti da disturbi cardiovascolari e calcificazione vascolare. La transizione di Inositec verso una società in fase clinica rappresenta il momento ideale per collaborare con Vifor Pharma per accelerare lo sviluppo clinico di INS-3001”.