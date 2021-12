Previsioni meteo 14 dicembre 2021: anticiclone protagonista

Le previsioni meteo di oggi, martedì 14 dicembre 2021: inizia una fase di tempo stabile e soleggiato su tutta l’Italia grazie all’alta pressione

La situazione sinottica è caratterizzata dalla rimonta di un promontorio anticiclonico sul mediterraneo Occidentale che sta portando condizioni meteo stabili e soleggiate su tutta l’Italia. Il maltempo che lo scorso weekend ha portato freddo e neve a bassa quota è dunque un ricordo e anche nella giornata di oggi avremo tanto sole grazie all’alta pressione. Anche le temperature massime torneranno ad aumentare mentre al mattino saranno possibili gelate nelle pianure e nella vallate.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS è confermata una seconda settimana di dicembre all’insegna del tempo stabile. Fino alla fine del prossimo weekend le condizioni del tempo saranno stabili al Centro e al Nord Italia, mentre il Sud non sarà risparmiato da qualche nota di instabilità a causa dell’afflusso di correnti da Est.

Intanto per oggi, martedì 14 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino stabilità piena al mattino con banchi di nebbia lungo la Pianura Padana; al pomeriggio atteso un transito di nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Cieli in prevalenza soleggiati al mattino su tutti i settori del Centro Italia; al pomeriggio nuvolosità alta in transito su Toscana e Marche, nessuna variazione prevista altrove. In serata ancora tempo asciutto con cieli poco nuvolosi sulle regioni centrali. Maggiori aperture attese nella notte.

In Toscana sole prevalente in mattinata su tutta la regione, locali addensamenti nel pomeriggio sui settori centro settentrionali. In serata il tempo si manterrà asciutto con nubi sparse.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate precipitazioni tra Irpinia e Basilicata; al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali con maggiori addensamenti tra Molise e Campania. In serata stabilità diffusa con ancora isolate nevicate sulla Basilicata oltre i 1300 metri. Fenomeni in esaurimento nella notte.

In Calabria giornata all’insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno sia sulla costa che sulle aree interne nel corso della giornata, possibili innocui addensamenti sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su gran parte del territorio.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento al Centro-Sud; stabili o in calo al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.