Partita a scacchi con delitto in scena al Teatro Spazio 18b

Torna l’appuntamento con il giallo allo Spazio 18b. Dal 14 al 31 dicembre debutta PARTITA A SCACCHI CON DELITTO Con la drammaturgia di Jacopo Bezzi e la regia di Massimo R. Beato. Lo spettacolo vedrà in scena Jacopo Bezzi, Monica Belardinelli e Simone Chiacchiararelli.

Un giallo teatrale interattivo dove tutti sono i possibili sospettati. Il famoso detective Hercule Poisson, noto amico della giallista Agatha Christie e fedele ispiratore della figura del più noto Poirot, si troverà a risolvere un complesso e avvincente giallo deduttivo ad enigma, anche con l’aiuto del pubblico in sala, che si troverà immerso in un cluedo molto particolare. Tre personaggi molto diversi tra loro si alterneranno sulla scena sotto l’occhio vigile del detective chiamato a risolvere un intricato delitto.

Chiamato d’urgenza nel cuore di una tempestosa notte del dicembre del 1930, Poisson si reca presso l’oscura dimora di Dragon House nel cuore delle campagne del Devonshire in Cornovaglia, e decide di indagare sull’accaduto, come in una vera e propria partita a scacchi con il delitto, con le poche armi che possiede: una spiccata propensione al pensiero logico, una grande curiosità e una conoscenza profonda del proprio piccolo mondo. D’altronde, ogni partita di scacchi non è forse un romanzo giallo in cui un Re viene assassinato, e bisogna capire come?

Lo spettacolo vedrà, inoltre, l’utilizzo del SILENTTHEATRE©– Per un teatro visuale, immersivo, sonoro un format di Massimo Roberto Beato, Elisa Rocca e Jacopo Bezzi.

Una nuova forma di teatro immersivo, una nuova esperienza per gli spettatori. Alcuni degli della stagione permetteranno al pubblico di immergersi, indossando delle speciali cuffie, in una straordinaria drammaturgia sonora composta di musiche, dialoghi segreti ed effetti audio binaurali. La partitura sonora sarà parte integrante della vicenda performata nello spazio scenico dagli attori la cui azione fisica e verbale, darà vita a un racconto visuale che integrandosi col racconto sonoro trasmesso dalle cuffie renderà l’esperienza per lo spettatore totalmente immersiva e unica.

