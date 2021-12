Montenapoleone District illumina la Christmas Shopping Experience

Montenapoleone District illumina la XII° edizione della Christmas Shopping Experience: fino al 7 gennaio luci, decorazioni e suggestive atmosfere

MonteNapoleone District – l’associazione che riunisce oltre 130 Global Luxury Brand attivi nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta e San Pietro all’Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner – si appresta a celebrare il Natale con l’avvio della nuova edizione della “Christmas Shopping Experience”, un’iniziativa dedicata a Milano volta a illuminare parte della città in occasione delle prossime festività, dal Quadrilatero della moda alle zone periferiche.

Per il dodicesimo anno consecutivo, fino a venerdì 7 gennaio le vie Montenapoleone, Verri, Sant’Andrea, Borgospesso, Bagutta, Santo Spirito e San Pietro all’Orto saranno animate da sfere di luce alternate a preziosi lampadari per offrire ai visitatori una calda accoglienza e allietare lo shopping natalizio. Insieme al Quadrilatero le decorazioni realizzate da MonteNapoleone District illumineranno anche sei vie del quartiere Affori (le vie Astesani, Zanoli, Taccioli, Da Seregno, Sand e Molteni) e due a Bruzzano (Viale Rapisardi, Via Fontanelli).

Tramite QR Code posti sui diversi totem localizzati in via MonteNapoleone, i visitatori potranno ascoltare gratuitamente una playlist esclusiva realizzata per l’occasione da MC2 – Radio Monte Carlo 2.

Durante le festività natalizie, il Quadrilatero della Moda si conferma vetrina d’eccezione per Audi, che proporrà alcuni dei modelli più rappresentativi della tecnologia Audi plug-in, in grado di abbinare all’autonomia a zero emissioni ideale per il commuting urbano e alle prestazioni sportive, consumi ridotti, versatilità tipica del Brand e sensibili vantaggi in termini di mobilità. Grazie alla consolidata collaborazione con l’Associazione, l’iconica via Montenapoleone ospiterà le versioni PHEV della bestseller A6 Avant, di Audi Q5, versione ibrida plug-in del modello della gamma Q più venduto nel mondo, e del SUV full size Audi Q8.

Acqua Valverde presenta un allestimento che, tra sogno e realtà, accompagnerà i passanti durante lo shopping natalizio: un pianoforte a coda bianco, un leggero e sofisticato albero di Natale che illumina e rallegra l’ambiente, una poltrona per immergersi nell’atmosfera magica fatta di regali, giochi e dolci natalizi. Quest’anno Valverde dona alla città un’esperienza esclusiva, infatti, in collaborazione con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, la teca Valverde offre una serie di esibizioni dal vivo di musica classica con brani di famosi artisti internazionali.

Infine, antoniolupi, azienda specializzata nell’arredo bagno di design, propone “CHRISTMAS TRALERIGHE” una teca allestita con la Vasca Reflex in Cristalmood, ovale perfetto ed elegante dalle linee organiche, insieme a due lavabi Aura, anch’essi in Cristalmood, con forme ispirate alla fluidità dell’acqua. Completano l’allestimento la consolle Tramato ed i tappeti in velluto delle collezioni Tramato e Volumi.

Nel calendario della “Christmas Shopping Experience” di MonteNapoleone District si conferma anche l’attenzione alla solidarietà con una pesca di beneficienza a favore di CBDIN Onlus, associazione che opera a sostegno del Dipartimento Infantile Neurologico dell’IRCCS Istituto Carlo Besta.

Il Presidente di MonteNapoleone District, Guglielmo Miani, ha così commentato: “L’impegno del distretto e dei suoi associati è di continuare a promuovere al meglio Milano, creando in ogni occasione un’atmosfera coinvolgente per attrarre visitatori italiani e stranieri. Per la dodicesima edizione della “Christmas Shopping Experience” abbiamo deciso di tornare alla tradizione proponendo addobbi caratteristici e giochi luminosi, confermando anche il nostro supporto alla solidarietà e valorizzazione delle zone periferiche del quartiere Affori e di Bruzzano con allestimenti dedicati”.

MonteNapoleone District è l’associazione che riunisce oltre 130 Global Luxury Brand attivi nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta e San Pietro all’Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner. Obiettivo dell’associazione è far conoscere le prestigiose vie del Quadrilatero della moda, non solo come tempio dello shopping e del lifestyle, ma anche come luoghi in cui storia, tradizione, creatività e innovazione si fondono. Con l’intento di accrescere costantemente la qualità del servizio e dell’offerta, l’associazione mira a consolidare il primato di Milano a livello internazionale nelle sue espressioni più tipiche: Fashion, Design, Food & Beverage, Hospitality, Made in Italy.