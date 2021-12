Emicrania e depressione: benefici da fremanezumab

Emicrania cronica ed episodica: in caso di comorbilità come depressione e ansia il trattamento con fremanezumab agisce anche sui disturbi dell’umore

Fremanezumab è un anticorpo monoclonale completamente umanizzato mirato selettivamente al peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) e ha ottenuto l’approvazione della FDA nel 2018 per la prevenzione dell’emicrania negli adulti, rendendolo il secondo farmaco approvato in questa classe dopo erenumab.

Anche altri due anticorpi monoclonali anti-CGRP per la prevenzione dell’emicrania – galcanezumab ed eptinezumab – hanno ottenuto l’approvazione della FDA, così come due antagonisti orali del recettore CGRP, rimegepant e atogepant.

L’analisi attuale arriva sulla scia di un’analisi FDA di case report post-marketing che suggeriscono come erenumab sia legato a 61 casi di ipertensione.

«Poiché i recettori CGRP si trovano nei vasi sanguigni del cuore, la chiave è comprendere l’effetto dei farmaci mirati al CGRP sugli esiti cardiovascolari» ha spiegato Andrea Hinds, di Teva Pharmaceuticals a West Chester, Pennsylvania.

Riduzione di impiego di antidepressivi

Lo studio ha esaminato i risultati a 6 mesi di pazienti con emicrania episodica o cronica che erano in trattamento con l’anti-CGRP e che avevano, come comorbilità, depressione, ansia o ipertensione.

Tra i 172 pazienti con depressione al basale, c’è stata una riduzione del 12,2% della quota d’uso di un antidepressivo dopo l’inizio della somministrazione di fremanezumab (68,6% al basale vs 56,4%, P= 0,0025), ha riferito Hinds.

Questa riduzione dell’uso di antidepressivi è stata in gran parte guidata da pazienti con emicrania episodica, con un calo del 12,6% (74,8% vs 62,1%, P= 0,0072). Inoltre, si è registrata la tendenza anche nei pazienti con emicrania cronica a rinunciare agli antidepressivi (-11,6%, 59,4% vs 47,8%, P= 0,11), hanno riportato Hinds e colleghi nel poster.

Tuttavia, i pazienti con emicrania e ipertensione non hanno sperimentato un maggiore beneficio dal trattamento con fremanezumab. In questo gruppo di 142 pazienti, non ci sono stati cambiamenti significativi in termini di pressione arteriosa (BP) sistolica media (127,32 mmHg vs 126,98 mmHg) o nella BP diastolica media (78,43 mmHg vs 77,84 mmHg) durante il follow-up di 6 mesi.

Hints ha osservato che «la depressione colpisce fino al 47% dei pazienti con emicrania e l’ansia interessa fino al 58% di questa popolazione» aggiungendo che «le comorbilità costituite da depressione e ansia, così come l’ipertensione, sono state associate a un aumento della frequenza e a una maggiore gravità del mal di testa».

Tendenza a una diminuita prescrizione di ansiolitici

I ricercatori hanno raccolto dati dal Veradigm Health Insights Database, dal 2014 al 2019, e hanno incluso 172 pazienti nel sottogruppo con comorbilità di tipo depressivo, 180 nel sottogruppo con comorbilità ti tipo ansioso e 142 pazienti con comorbilità di carattere ipertensivo.

Tutti i pazienti avevano almeno 18 anni con una diagnosi di emicrania. Coloro che sono stati trattati con qualsiasi altra terapia mirata alla via del CGRP prima dello studio sono stati esclusi.

Più del 75% dei pazienti in ciascuno dei tre sottogruppi di comorbilità erano di sesso femminile e variavano in età media da 45 a 54 anni. Circa il 20% di ciascun sottogruppo aveva anche comorbilità lombalgia e/o fibromialgia. Altre comorbilità frequenti includevano ipercolesterolemia, insonnia e ulcere.

I ricercatori hanno riportato un calo significativo del numero di prescrizioni di antidepressivi utilizzati nei pazienti con emicrania e depressione (-0,22, 1,05 vs 0,84, P= 0,008).

Una percentuale significativa di pazienti con emicrania e ansia è stata anche in grado di cessare l’uso degli ansiolitici entro i 6 mesi dall’inizio del trattamento con fremanezumab (-7,8%, 55% vs 47,2%, P= 0,04). Ciò è stato caratterizzato da un calo del 7,6% e dell’8,1% nella percentuale di pazienti che utilizzano ansiolitici con emicrania episodica ed emicrania cronica, rispettivamente.

Sebbene non statisticamente significativa, c’è stata una tendenza verso un calo del numero di prescrizioni di farmaci ansiolitici in tutti i pazienti con emicrania con ansia (-0,09, 0,75 vs 0,66, P= 0,2).

«Nel complesso, questi risultati mostrano in un contesto reale che il trattamento con fremanezumab si traduce in riduzioni dell’uso di antidepressivi e ansiolitici in pazienti con emicrania e comorbilità di tipo depressivo e ansioso, rispettivamente» ha concluso Hinds, mentre l’agente «è stato associato a diminuzioni non significative della BP nei pazienti con emicrania e ipertensione».

Lo studio HALO CM del 2021 ha supportato fremanezumab come trattamento preventivo dell’emicrania cronica e ha mostrato una riduzione dell’impatto del mal di testa nei pazienti con depressione da comorbilità.

Fonte:

Tangirala K, et al “Impact of AJOVY use on clinical outcomes among migraine patients with comorbid depression, anxiety, or hypertension in a real-world setting” Psych Congress 2021; Poster 58.