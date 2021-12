Covid: scatta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico

Il 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Dai presidi arrivano lamentele: “L’Amministrazione è restia a fornire chiare indicazioni o lo fa sul filo di lana”

Mercoledì 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale del personale della scuola e dal ministero dell’Istruzione viene reso noto che è pronta la piattaforma per il controllo da parte dei dirigenti scolastici. I controlli saranno automatici come per il green pass. Potranno essere eseguiti da un dirigente o da un delegato come accaduto a

settembre. La piattaforma sarà semplice, sottolineano le fonti ministeriali.

I PRESIDI: “PER NOI INDICAZIONI POCO CHIARE E IN RITARDO”

In vista dell’entrata in vigore della norma, il presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), Antonello Giannelli, ha diramato una nota sulla Superapp che permette l’interoperabilità tra il Sidi e la Piattaforma Nazionale Dgc. “L’Anp ha sollecitato più volte l’Amministrazione sul punto ma solo oggi abbiamo appreso, da fonti attendibili, che la Superapp, ricalibrata sul nuovo scenario normativo, sarà effettivamente resa disponibile – lamenta Giannelli – L’Anp, con lo spirito costruttivo e di servizio che la contraddistingue, continua a supportare i colleghi – sempre più stanchi e provati – nella gestione delle procedure connesse al nuovo adempimento sostituendosi all’Amministrazione. Amministrazione che, spiace constatarlo, è sempre più restia a fornire chiare indicazioni su quanto non immediatamente ricavabile dalla norma e, quando lo fa, sempre sul filo di lana”, conclude il rappresentante dei presidi.

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO

Il ministero dell’Istruzione, a seguito dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico, ha messo a disposizione delle scuole un nuovo strumento che servirà ad agevolare i dirigenti scolastici nelle necessarie verifiche. È quanto si legge nella circolare inviata oggi alle scuole che spiega come accedere al nuovo servizio.

In particolare, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (Sidi) è stata introdotta una nuova funzionalità a cui le scuole possono accedere che, affiancandosi alla piattaforma già attivata a settembre per il controllo del green pass, consente ai dirigenti scolastici di verificare – mediante un’interazione tra il Sistema Informativo dell’Istruzione e la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate – lo stato vaccinale del personale docente e Ata a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica.

Come spiega la Dire (www.dire.it) è previsto anche un sistema di alert che consentirà di conoscere automaticamente i mutamenti dello stato di vaccinazione del personale. Nella nota inviata oggi sono disponibili i dettagli su come accedere alla piattaforma, come utilizzarla e sul rispetto della privacy. L’operazione, come già per il green pass, potrà essere svolta dal dirigente o da un suo delegato. Resta in funzione l’help desk di assistenza, già attivato dal ministero in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, per supportare le scuole in caso di dubbi e necessità.