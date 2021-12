“Run” è il nuovo singolo di Alex O’Neill

Fuori “Run”, il nuovo singolo di Alex O’Neill con la voce di Nino Lucarelli aka FR4CTURED: il brano è sulle piattaforme digitali

Il DJ e produttore italiano Alex O’Neill è orgoglioso di pubblicare il suo nuovo singolo “Run” dall’etichetta Future House Cloud. Questo brano è stato creato appositamente per offrire un nuovo interessante prodotto per tutti gli amanti della musica elettronica e in particolare della future house.

Si tratta di un nuovo progetto per Alex O’Neill, che questa volta si avvale della voce accattivante di Nino Lucarelli aka FR4CTURED.

Il sound mainstream è derivato dalla progressive house e dalla future, unito ad un basso non convenzionale, dando vita ad un prodotto nuovo e molto interessante.

Ora è disponibile per lo streaming e il download su iTunes, Spotify, YouTube e tutte le principali piattaforme musicali.

Bio artista

Alex O’Neill è un produttore e dj italiano che è nella scena dei clubbing dal 1998.

Ha iniziato a suonare nei principali club italiani in giovane età, arrivando presto sul radar dei club europei.

I suoi programmi RadioShow sono condivisi sia dalle radio che dalle piattaforme di streaming.

Il suo genere musicale è principalmente House Music, che varia da Electro House a Deep House a House Progressive.

Nel 2020 i suoi singoli sono stati prodotti da importanti etichette come Blanco y Negro Music, Digital Empire Recording, Complex Destroyerz Digital Division e Which Bottle Records.

Il 2021 è iniziato con due importanti collaborazioni.

Il primo è con Bearlin Records, un progetto che promette molte uscite di musica Tech House, con la prima di tante prevista per il 1 febbraio. L’altro progetto è una collaborazione con Ensis Records.

ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “RUN” PRODOTTO DA Alex O’Neill feat. Nino Lucarelli in arte FR4CTURED:

Stream/Download: https://fhc.fanlink.to/Run