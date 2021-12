Lanciati Online Summit spiega come sfondare nel business sul web

Lanciati Online Summit, l’evento virtuale per imprenditori digitali, creator e professionisti, si terrà online il 13, 14 e 15 dicembre

Lanciare un video corso su Youtube. Monetizzare la propria passione su Instagram. O ancora, creare una community online di successo, magari costruendo un team di assistenti virtuali. Nell’epoca post Covid, che ha spostato l’offerta dei servizi sul web, diventa necessario acquisire nuove competenze e strategie di crescita per mettere il turbo al proprio business digitale. Ma come fare? A fornire tutte le risposte sarà il vertice dei saggi del digitale ‘Lanciati Online Summit’, l’evento virtuale per imprenditori digitali, creator e professionisti che desiderano iniziare o far crescere un’attività online raccogliendo più clienti o visualizzazioni, per vendere prodotti e servizi, aumentare il proprio seguito sui canali social.

L’iniziativa, nata da Giorgio Gioacchini, punto di riferimento nell’industria digitale, ideatore del metodo ‘Lanciati Online’, che aiuta imprenditori e freelance ad affermarsi sul web, e fondatore di Digital Yuppies, network di oltre 4mila professionisti digitali, si terrà online il 13, 14 e 15 dicembre. Per tre giorni, dalle 18 alle 20, quindici esperti del web e ospiti provenienti da mondi aziendali più grandi, da Talent Garden a Qonto, forniranno consigli pratici e strategie per sfondare online. Diversi gli argomenti trattati nei talk: dall’acquisizione di clienti dai motori di ricerca (Francesco Margherita – SEO Garden), alla semplificazione della gestione finanziaria del business digitale (Emilia Maria Pezzini e Lorenzo Zatini – Qonto), a come lanciare un video corso con successo (Luca La Mesa – Carriere.it), a come crescere su Instagram con i Reels (Francesco La Starza).

“L’obiettivo alla base è aiutare imprenditori e professionisti ad avere successo con la propria attività di business online e il summit è lo strumento per raggiungere più persone possibili – spiega Giorgio Gioacchini – La mia esperienza imprenditoriale mi ha portato a incontrare diverse figure esperte in ambiti e progetti digitali e ho pensato di mettere a disposizione il loro know how a una platea più ampia. Soprattutto in questi ultimi anni avere un business digitale è all’ordine del giorno, il Covid ha funzionato da acceleratore per il mercato online. Proprio per questo lo scenario è diventato più competitivo e adesso è ancora più importante acquisire competenze digitali trasversali per crescere”.

Il talk è aperto a chi è strettamente in target, con attività online da far crescere o business da portare online, ma anche a chi si affaccia per la prima volta al mondo digitale e vuole iniziare a conoscerne la lingua. Per partecipare all’evento, in diretta streaming, la registrazione è gratuita su lanciationline.com/summit.