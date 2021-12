Il vaccino anti invecchiamento è la novità del Giappone

In Giappone dei ricercatori hanno messo a punto un nuovo vaccino in grado di rimuovere le cellule responsabili dell’invecchiamento

Un team di ricercatori giapponesi dell’Università di Juntendo, coordinato dal professor Toru Minamino, ha reso noto di aver messo a punto un nuovo vaccino in grado di rimuovere le cellule responsabili dell’invecchiamento che, con l’avanzare dell’età, si accumulano nel corpo umano causando le tipiche malattie legate all’invecchiamento.

“Nei test condotti finora sugli animali gli esiti sono stati eccellenti, in quanto il vaccino ha dimostrato di essere in grado di ridurre drasticamente le “cellule zombie”, e questo ci fa ben sperare per una cura per le malattie legate alla terzà età quali irrigidimento arterioso e diabete”, ha dichiarato in conferenza stampa Minamino. I risultati della ricerca, spiega la Dire (www.dire.it), sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature Aging.