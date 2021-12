Gabo Enne torna con “Bum Bum Baby”

Gabo Enne, nome d’arte di Gabriele Vavassori, è un cantautore rock di origini brianzole, trapiantato in Alto Adige. Nel suo percorso artistico ha abbracciato il rock in tutte le sue sfaccettature, dal Pop Rock al Metal, influenzato dalla qualità e varietà della musica ascoltata negli anni. Gabo compone parole e musica, quasi esclusivamente in italiano, con istinto ed emozioni personali che nei momenti di riflessione spesso arrivano all’improvviso, senza esclusione di tematiche o sentimenti. Il recente progetto Gabo Enne nasce nel 2018 dall’incontro e sodalizio con Lorenzo Scrinzi, compositore, arrangiatore e produttore, nonché musicista in tutte le canzoni di Gabo. Questa produzione ha già dato alla luce un EP di esordio nel 2019 dal titolo “Infinito”, contenente 5 brani inediti e caratterizzato da un gusto sperimentale. Attualmente è in corso la produzione del secondo album, dove i contorni saranno marcatamente più rock, come il singolo in uscita il 26 novembre “Bum Bum Baby”.