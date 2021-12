Champions League: i nuovi sorteggi degli ottavi dopo l’errore UEFA

Champions League, i nuovi sorteggi degli ottavi di finale dopo il pasticcio a Nyon: Juventus-Villarreal e Inter-Liverpool dopo l’errore nel corso dei primi accoppiamenti

Dopo il pasticcio dell’urna che ha costretto alla ripetizione del sorteggio, sono stati stabiliti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League. È andata abbastanza bene alla Juventus, che ha pescato il Villarreal, qualificatosi a spese dell’Atalanta. Molto peggio il risultato dell’urna di Nyon per l’Inter: i nerazzurri dovranno vedersela con il Liverpool. In occasione del primo sorteggio, i bianconeri avevano pescato lo Sporting Lisbona e la squadra di Simone Inzaghi l’Ajax.

Questo il quadro completo degli ottavi di finale di Champions League, sorteggiato a Nyon:

Salisburgo-Bayern Monaco

Sporting Lisbona-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atletico Madrid-Manchester United

Villarreal-Juventus

Inter-Liverpool

Paris Saint Germain-Real Madrid

Il 15, 16, 22 e 23 febbraio come spiega la Dire (www.dire.it) si giocheranno le gare di andata (due partite a sera). L’8, il 9, il 15 e il 16 marzo si giocheranno le gare di ritorno (due partite a sera).

Cosa è successo nel primo sorteggio

“A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli arbitri quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di UEFA. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatta alle 15:00″. Così la Uefa in una nota ufficiale.

La decisione Uefa arriva dopo il ricorso dell’Atletico Madrid che aveva chiesto spiegazioni sul sorteggio degli ottavi di Champions “con intoppo”. Nel corso del sorteggio è stato pescato il Villareal come rivale del Manchester United: opzione non prevista, visto che le due squadre si erano già sfidate nei gironi. Hanno inserito il Liverpool tra i potenziali rivali dell’Atletico Madrid, e non il Manchester United come doveva essere. Anche nel programma del computer, come mostrato sullo schermo durante la trasmissione live, appariva il colore rosso per lo United e verde per il Liverpool tra i rivali dell’Atletico, quando invece avrebbe dovuto essere il contrario.

Nel primo sorteggio, poi invalidato, la Juventus aveva pescato lo Sporting Lisbona e l’Inter l’Ajax.