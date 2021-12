Fino al 2 gennaio alla Fabbrica del Vapore la mostra fotografica di Barbara Barberis arricchisce il percorso espositivo di “MANGA HEROES. DA TEZUKA AI POKÉMON”

Fino al 2 gennaio 2022 la Fabbrica del Vapore a Milano presenta all’interno dello Spazio Ex Cisterne la mostra Manga Heroes. Da Tezuka ai Pokémon , a cura di Jacopo C. Buranelli, un percorso espositivo dedicato all’arte dei Manga, alla sua evoluzione e ai suoi eroi che si compone di tavole, oggetti e riproduzioni con le quali il visitatore potrà interagire per immergersi nella cultura giapponese. In occasione della mostra i visitatori potranno ammirare gli scatti della fotografa milanese Barbara Barberis, che espone all’interno di Manga Heroes il suo progetto fotografico MECHA dedicato agli eroi di Metallo. Una serie di ritratti in bianco e nero di Mecha giocattolo, ripresi in primo piano come esseri viventi in posa per lo scatto.

Un approccio seriale e minimalista, ispirato dalla cultura visiva nipponica, teso a rimuovere ogni elemento di distrazione riducendo i soggetti a pura sintesi iconica e vitale, attraverso una rielaborazione concettuale del genere classico della tradizione fotografica del ritratto posato, in grado di condurci in un viaggio a ritroso nell’archeo-storia dell’epica Mecha. I Mecha dunque anche come i reperti di qualche antica civiltà riportati alla luce da uno scavo archeologico.

L’approccio fotografico adottato, operando per sottrazione, permette così di far emergere dalla nettezza del bianco e nero, tanto la dimensione plastica quanto la qualità materica dei soggetti, con tutte le imperfezioni, le crepe, la polvere che caratterizzano il loro vissuto.

Diverse inoltre le attività offerte durante i tre mesi di Manga Heroes . Tra queste i laboratori per le scuole, le visite guidate per le famiglie. L’obiettivo è quello di fare rete tra gli appassionati e sviluppare iniziative con un pubblico più ampio e di tutte le età. Importante è anche il legame con Milano, città fucina del fumetto e da sempre legata alla comunità giapponese.

Fino a fine mostre tutti i giovedì le visite guidate verranno fatte dal curatore Jacopo C. Buranelli.

INFORMAZIONI MOSTRA

Manga Heroes. Da Osamu Tezuka ai Pokémon

9 ottobre 2021 – 2 gennaio 2022

Fabbrica del Vapore, Spazio Ex-Cisterne, Milano

Via Giulio Cesare Procaccini, 4

mangaheroes.it