Su Alma Tv torna “Guida alla Spesa”

Dalla parte dei consumatori. Torna su ALMA TV il programma “Guida alla Spesa” con il popolarissimo Alessandro Di Pietro

Un programma molto amato dagli italiani torna su ALMA TV: GUIDA ALLA SPESA con il popolarissimo Alessandro Di Pietro ha inaugurato la 27ma stagione in Tv, sempre dalla parte dei consumatori.

La nuova ed interessante serie di 200 puntate viene programmata tutti i giorni (escluso il sabato e la domenica) alle ore 13.00. La replica è prevista per il giorno successivo, alle ore 08.30.

Alessandro Di Pietro si rivolge ai consumatori attenti non solo al risparmio, ma soprattutto alla qualità e alla salubrità dei prodotti alimentari. Per realizzare e mettere in pratica i dettami e i principi sani del fare, è oltremodo necessaria una “Guida” che indichi il percorso giusto per evitare trabocchetti, brutte sorprese e puntare decisamente alla qualità del cibo. Da 27 anni, Guida la Spesa è la guida più seguita dagli italiani, che apprezzano attualità, indicazioni utili e consigli per mangiare più sano e risparmiare, senza fare economia sul gusto.

Il prodotto ed il produttore sono i veri protagonisti di ogni puntata, visto l’approfondimento merceologico, commerciale, nutrizionale e salutistico del vasto patrimonio produttivo agroalimentare italiano (qui il promo della produzione).

“Il successo di Guida alla Spesa – Alessandro Di Pietro, è nella assoluta genuinità del racconto, dei prodotti e delle indicazioni fornite al pubblico di ALMA TV. In questa nuova serie, ci collegheremo con le filiali della grande distribuzione in tutte le regioni italiane, per raccontare tendenze, prezzi al consumo, attenzioni da prestare al momento dell’acquisto, facendo parlare i consumatori, gli addetti ai lavori e gli esperti, per dare una completa guida alla spesa. Non parleremo solo dell’acquisto “fisico” ma anche delle nuove forme, come per l’e-commerce, che offre opportunità interessanti per convenienza e comodità”.

Ogni puntata è aperta da una copertina del comico Gabriele Marconi, che introduce con simpatia l’argomento della puntata. Nel corso della stessa, il vignettista Gianfranco Tartaglia disegna una striscia a tema, mentre lo Chef cucina un piatto della grande tradizione gastronomica italiana, con al centro il prodotto del giorno.

ALESSANDRO DI PIETRO

Alessandro Di Pietro è un conduttore televisivo, con una lunga esperienza in programmi di grande successo.

L’inizio è datato 1995 quando conduce rubriche all’interno di programmi storici come Forum e Vivere Bene in Mediaset, Linea Verde ed Uno Mattina in Rai.

Il grande successo arriva proprio con Occhio alla Spesa, nel 2002, andato in onda su Rai Uno fino a Maggio del 2012, di cui è stato ideatore, conduttore ed autore. Occhio alla Spesa è diventata anche una rubrica di Uno Mattina ed un magazine diretto sempre da Alessandro Di Pietro. Popolarissimo al pubblico italiano, Alessandro Di Pietro è stato ospite di numerosi programmi di prime time ed è stato protagonista anche della settima edizione di Ballando con le Stelle su Rai Uno.