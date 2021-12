Esce in versione audiolibro “Italia” di Alessandro Cona

Disponibile in versione audiolibro “Italia”, il secondo romanzo di Alessandro Cona, scrittore, giornalista e viaggiatore. La voce è della doppiatrice Stefania Patruno

Dopo l’ottima accoglienza che pubblico e critica hanno accordato al suo romanzo “Italia”, Alessandro Cona propone al pubblico la versione audio di questo suo ultimo lavoro: un affascinante e naturale complemento al libro che, grazie alla professionalità della doppiatrice Stefania Patruno, offre all’ascoltatore un nuovo ed emozionante punto di vista sul romanzo.

La bella voce di Stefania Patruno dà spessore al racconto, donando intensità e profondità ai personaggi. La registrazione è arricchita da sottofondi musicali e ambientali che portano l’ascoltatore al centro dell’azione.

Scrittore errante, pienamente inserito nella complessità del mondo odierno, Alessandro Cona vede in questa versione audio di “Italia” una risposta ai nuovi modi di fruire della letteratura: “Leggere un libro è un rituale, che non si perde con la tecnologia, ma ne viene implementato”, dice Cona. “È un modo parallelo di entrare nel racconto, che coinvolge l’ascoltatore in un’esperienza complementare a quella della lettura. La voce narrante regala ai personaggi e alle ambientazioni una vita propria, indipendente dallo scrittore e in grado di rivelare diversi livelli di complessità del romanzo”.

Così come la vita dell’autore si snoda in frequenti e avventurosi viaggi, anche “Italia” è un percorso che parte e finisce nell’isola di Cuba. Nella versione audiolibro, la voce di Stefania Patruno ci accompagna nel viaggio di un insolito trio, formatosi casualmente nella hall di un fatiscente ostello dell’Avana, attraverso un labirinto di gioie, frustrazioni, demoni privati, colori sgargianti e sapori speziati, verso una destinazione ignota che appare via via sempre più irrilevante. Perché, per Alessandro Cona, “nel viaggio ciò che conta è come arrivare e non dove”.

Ascolta “Italia” di Alessandro Cona su Spotify

ALESSANDRO CONA – BIOGRAFIA

Alessandro Cona è nato a Savona 40 anni fa. Editor giornalistico, scrittore e viaggiatore, ha pubblicato il suo romanzo d’esordio Passato Prossimo nel 2016, in seguito alla partecipazione al concorso letterario Mangiaparole, promosso dalla casa editrice romana Progetto Cultura, nel quale il manoscritto giunse alla finale. Per 8 anni ha vissuto in America, prima a Los Angeles come corrispondente giornalistico e poi in Ecuador come articolista di gossip e spettacolo per diverse riviste italiane e straniere.