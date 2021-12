Da Ludovica Mascheroni completo camicia e pantalone in cachemire

Regali di Natale: per lui il completo camicia e pantalone in 100% cashmere firmato Ludovica Mascheroni

Per lui, questo Natale, un regalo prezioso: il completo camicia e pantalone in 100% cashmere firmato Ludovica Mascheroni, azienda italiana specializzata in arredamento e abbigliamento di alta gamma. Un completo dallo stile dégagé e allo stesso tempo raffinato.

La particolarità: il cashmere di questo completo è elastico, estremamente morbido, non si sgualcisce ed è in grado di modellarsi perfettamente alle forme del corpo. L’elasticità del tessuto viene raggiunta grazie a uno speciale telaio e non attraverso l’utilizzo materiali sintetici.

La camicia in puro cashmere, completamente sfoderata, morbida e leggera al tatto, è presentata in due modelli, doppiopetto con 8 bottoni e ampio rever e monopetto con tasche frontali, in due colori: blu e beige.

Il pantalone, impreziosito da dettagli in suede applicati come ferma coulisse, è presentato in blu e beige, sempre in puro cashmere. È caratterizzato da una vestibilità comoda, pur mantenendo un’allure elegante grazie al tessuto pregiato.

Un regalo di alta artigianalità, squisitamente italiana, da mettere sotto l’Albero, perfetto sia per le occasioni più eleganti che per il tempo libero.

Camicia monopetto €1.900,00

Camicia doppiopetto € 2.200,00

Pantalone € 1.300,00