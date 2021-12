Antonio Fatigati in libreria con “Padrino e madrina”

“Padrino e madrina nel Battesimo e nella Cresima. Storia e senso di un ruolo” è il nuovo libro di Antonio Fatigati disponibile nei negozi fisici e online per Pagliai editore

Quasi tutti abbiamo avuto un padrino e una madrina che ci hanno accompagnati al battesimo o alla cresima. Molti di noi hanno ricoperto questo ruolo o si preparano a farlo. Eppure raramente ci domandiamo da dove nasca questa figura, che compiti abbia e quale sia il suo significato. Questo libro intende rispondere a tutte le domande sull’argomento risalendo alle origini del ruolo, mostrandoci l’importanza che esso ha avuto fin dall’origine della Chiesa, raccontandoci come sia cambiato un po’ alla volta e come ancora oggi rappresenti qualcosa di prezioso per i bambini e i ragazzi che ricevono i sacramenti cristiani e si affacciano alla vita.

Antonio Fatigati Padrino e madrina nel Battesimo e nella Cresima Storia e senso di un ruolo Mauro Pagliai, 2021 Pagine: 80 Caratteristiche: br. ISBN: 978-88-564-0486-9 Collana: In principio Settore: DSU4 / Religione Prezzo: 7 €