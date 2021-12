Anna e l’appartamento pubblica il primo album

Anna e l’appartamento online con il primo disco omonimo: l’album curato in produzione e distribuzione da wearepequod è sugli stores digitali

Fuori l’album di debutto omonimo di Anna e L’Appartamento (fuori per pequod). Un disco che svela, racchiude e racconta le persone e i sentimenti quotidiani della cantautrice: un’autobiografia sfacciatamente pop dedicata a tutti i sognatori e ultimi romantici racchiusi nei propri appartamenti. Un disco che Anna descrive così: una versione in paillettes e synth della vita di tutti i giorni. Da vero disco pop, da cantare sotto la doccia.

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3nQeR26

Tracklist:

L’ultima canzone dell’anno

Edera

Fa freddo fuori

Non li voglio i fiori

Film Noir

Anna

Provvisoria

Cinematografico

Le favole della buonanotte

BIO:

Anna e L’Appartamento (all’anagrafe Anastasia Brugnoli) è una cantautrice veronese classe 1991. Canta qualunque cosa le passi per la testa da che ne ha memoria. Dappertutto. Sempre. Crescendo, ha messo mani su un violino prima; poi ha incontrato il pianoforte e ha scoperto che con quello ci si poteva pure aiutare per scrivere le canzoni e dare forma alle proprie idee. Ha litigato con il primo e ha continuato da autodidatta con il secondo. Nella vita scrive, canta e insegna canto h24. Cercando di trovare la giusta forma delle proprie stanze Anastasia trova il proprio alter-ego in Anna, spostandosi tra mura che si riempiono di idee, parole e suoni fino a diventare canzoni all’interno del proprio Appartamento, per il quale compone piano e voce – poi affiancata dalla produzione artistica di Francesco Ceriani ed Enrico Bellaro (wearepequod) – i brani di un disco attualmente in cantiere. Al momento Anna è uscita dall’Appartamento con quattro singoli nel corso del 2020: “Plastic Fantastic”, “Fa freddo fuori”, “Provvisoria” e “Cinematografico”, pubblicati da laCantina Records, poi raccolti a Dicembre dello stesso anno anche in una forma più essenziale piano e voce con l’ep “Anna/Piano/Caos”. A Ottobre 2021 è tra le dieci finaliste della diciasettesima edizione del Premio Bianca d’Aponte.

Ora pubblica il primo album omonimo “Anna e L’Appartamento” curato in produzione e distribuzione da wearepequod e realizzato grazie anche ad una campagna di crowdfunding sulla piattaforma di Produzioni dal Basso.