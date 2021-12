Un questionario per capire gli effetti del lockdown sulla nostra vita

Il Cnr lancia un questionario online per analizzare gli effetti del lockdown su livelli di attività fisica, qualità del sonno, della vita e del movimento

È attivo il questionario che permetterà di valutare la qualità della vita prima e dopo il periodo di lockdown, focalizzandosi sui livelli di attività fisica, sulla qualità del sonno e sulla qualità del movimenti. Il questionario on line, che si può trovare all’indirizzo bit.ly/lockdown_PA, fa parte di uno studio esplorativo promosso da un gruppo di ricercatori afferenti a diverse istituzioni italiane: Università di Pisa, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi dell’Insubria e Cnr di Pisa. I referenti pisani sono la dottoressa Michela Natilli del Cnr-Isti e il dottor Alessio Rossi dell’Ateneo.

L’obiettivo è quello di analizzare come le abitudini degli italiani si siano modificate dopo il graduale ritorno alla normalità degli ultimi mesi, individuando quali sono i principali fattori di cambiamento e suggerendo di conseguenza gli eventuali consigli per migliorare la qualità della vita o, almeno, per tornare ai livelli precedenti al lockdown.

Vedi anche: