Suppletive a Roma: il Pd candida Cecilia D’Elia e fa infuriare Calenda

Elezioni suppletive a Roma, il Partito democratico candida Cecilia D’Elia e Carlo Calenda sbotta: “Il campo largo non esiste”

Il segretario del Pd Roma, Andrea Casu, ha proposto la candidatura di Cecilia D’Elia nel Collegio Roma 1, quello lasciato vacante da Roberto Gualtieri. Il nome della portavoce della Conferenza delle donne democratiche è stato fatto durante la direzione del Partito democratico, in corso al Nazareno. Il voto per il seggio capitolino è in programma il 16 gennaio prossimo.

Una mossa, spiega la Dire (www.dire.it), che ha suscitato l’immediata irritazione di Carlo Calenda che, in mattinata, aveva annunciato la disponibilità di Azione a ritirare la candidatura di Valentina Grippo e aveva chiesto un confronto al Pd e Italia Viva, che sta preparando la candidatura della ministra Bonetti: “Dopo il disastro della pseudocandidatura Conte- scrive Calenda su twitter- e di fronte alla disponibilità di ritirare la nostra candidata, il Pd decide di andare avanti senza confronti. Abbiamo cercato un punto d’incontro per l’ultima volta. Il campo largo non esiste. Non evocatelo più. @EnricoLetta”.