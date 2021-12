Regali di Natale per lei: da Malo Cachemire il maglione con collo alto

Natale 2021: per lei, un capo prezioso in puro cashmere firmato MALO. Un maglione con collo alto, traforato e decorato con fettucce in cashmere colorate, inserite a mano

Il Natale firmato Malo è nello stile che da sempre contraddistingue la maison fiorentina: cashmere caldo e avvolgente, eccellenza manifatturiera, lusso soffuso e raffinato.

Per lei, un capo prezioso: un maglione con collo alto, traforato e decorato con fettucce in cashmere colorate, inserite a mano. Una piccola opera d’arte da mettere sotto l’albero. Per inserire a mano le fettucce infatti, le sapienti mani magliaie di Malo impiegano per ciascun capo ben 7 ore di lavoro.

Questo pregiato maglione sublima l’espressione massima della qualità, della maestria e dell’attenzione ai dettagli di Malo. Realizzato con amore, passione e grande esperienza, è il regalo di Natale perfetto per dichiarare i più nobili sentimenti.

Collo alto con ricamo €1.995,00