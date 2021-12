Previsioni meteo 11 dicembre 2021: ultime nevicate al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 11 dicembre 2021: ultime ore di maltempo con la perturbazione che ha portato freddo e neve a bassa quota in allontanamento dall’Italia

Il weekend è iniziato con condizioni meteo invernali sull’Italia a causa dell’arrivo di una perturbazione accompagnata da aria fredda in quota che nella giornata di ieri ha portato nevicate a quote collinari. Nella giornata di oggi il nucleo instabile si sposterà verso le aree meridionali della nostra Penisola: sono attese nevicate residue sulle regioni del Centro-Sud mentre dalla serata il tempo migliorerà gradualmente. Clima più asciutto al Nord, ad eccezione dell’arco alpino dove potranno cadere ancora fiocchi bianchi a bassa quota.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la perturbazione si allontanerà definitivamente dall’Italia lasciando spazio al ritorno dell’alta pressione. Il tempo risulterà stabile e soleggiato almeno fino alla metà della prossima settimana con temperature di nuovo in aumento dopo il freddo che ha caratterizzato questi ultimi giorni.

Intanto per oggi, sabato 11 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore nuvolosità in Romagna e Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ampie schiarite in arrivo anche al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli ovunque sereni. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi con precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni su Abruzzo e Marche meridionali, variabilità asciutta su Toscana, Umbria e Lazio. In serata residui fenomeni in Abruzzo, asciutto altrove con ampie schiarite in arrivo sui settori tirrenici. Neve in Appennino a quote collinari. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana tempo asciutto nella giornata con nuvolosità irregolare su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio. Ampi schiarite in arrivo nelle ore serali fino a portare i cieli ad essere sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali su tutte le regioni, anche intensi su Campania e Calabria, più asciutto in Sardegna. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi, sereno in Sardegna. In serata ancora maltempo con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni, localmente anche intensi, asciutto sulle coste della Campania, Sardegna e Sicilia centro-meridionale. Neve in calo fin verso gli 800-1000 metri.

In Calabria tempo instabile nella giornata con piogge abbondanti al mattino e neve sui rilievi oltre i 1100 1200 metri; instabilità diffusa anche nel pomeriggio e nelle ore serali.

Temperature minime aumento e massime in calo al Centro-Sud, in aumento al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.