Organon acquisisce la finlandese Forendo Pharma

Organon, società farmaceutica focalizzata su farmaci e soluzioni per la salute delle donne, ha annunciato di aver concluso un accordo per l’acquisizione di Forendo Pharma con sede a Turku, in Finlandia. Forendo si concentra sull’intracrinologia o la fisiologia degli steroidi sessuali nelle donne.

Secondo i termini dell’accordo, Organon sta pagando 75 milioni di dollari in anticipo, assumendo circa 9 milioni di dollari di debito di Forendo, e fino a 270 milioni di dollari in varie tappe di sviluppo e di regolamentazione. C’è anche un ulteriore 600 milioni di dollari in pietre miliari commerciali. L’accordo totale potrebbe raggiungere i 954 milioni di dollari.

Organon si è separata da MSD nel 2020 e ha un portafoglio di oltre 60 prodotti in varie aree terapeutiche, tra cui la salute riproduttiva, biosimilari e altri prodotti. I prodotti di marca includono Clarinex-D 12 Hour Extended Release Tablets, Dulera, Fosamax, Propecia e altri.

Il composto clinico principale di Forendo è un potenziale inibitore orale first-in-class della 17Beta-idrossisteroide deidrogenasi di tipo 1 (HSD17B1) in fase di sviluppo per l’endometriosi. Gli studi preclinici hanno dimostrato che inibisce la conversione dell’estrone a bassa potenza in estradiolo altamente potente nelle lesioni endometriosiche ex vivo. Un vantaggio potenziale rispetto alle terapie attuali è che sembra agire localmente nei tessuti bersaglio ma non influisce sui livelli ormonali sistemici. La pipeline di Forendo include un programma preclinico per la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS).

“Organon si dedica a fornire interventi sanitari per le donne, dando la priorità alle aree di malattia basate sui suoi bisogni insoddisfatti”, ha detto Kevin Ali, amministratore delegato di Organon. “L’endometriosi è tra le nostre aree prioritarie di attenzione. La nostra acquisizione di Forendo dimostra ulteriormente il nostro impegno a costruire una pipeline di opzioni di trattamento d’impatto per le donne con bisogni medici insoddisfatti”.

Organon ha anche riportato oggi i suoi dati finanziari del terzo trimestre. Per il trimestre, ha riportato 1,6 miliardi di dollari di entrate, con 381 milioni di dollari in Women’s Health, 140 milioni di dollari in Biosimilari, 1,027 miliardi di dollari per Established Brands e 52 milioni di dollari per “Altro”.

I biosimilari sono stati guidati dalle vendite negli Stati Uniti di Renflexis (infliximab-abda), un biosimilare per Remicade di Janssen, un trattamento per il morbo di Crohn, la colite ulcerosa, l’artrite reumatoide e altre condizioni autoimmuni/infiammatorie.

Ali ha dichiarato: “Solo pochi mesi dopo essere diventati un’azienda indipendente, stiamo realizzando ciò che ci siamo prefissati di fare. I nostri risultati da inizio anno sono in linea con le aspettative, e con una buona visibilità per il resto dell’anno, stiamo confermando la nostra guida finanziaria”.

Oltre all’acquisizione di Forendo, negli ultimi sei mesi Organon ha concluso altri due accordi. Il 16 giugno, ha completato l’acquisizione di Alydia Health, un’azienda di dispositivi medici focalizzata sulla prevenzione della morbilità e della morte materna causata dall’emorragia post-partum (PPH) o dal sanguinamento uterino anomalo post-partum. L’accordo totale valeva 240 milioni di dollari.

Il 27 luglio, ha siglato un accordo di licenza globale con la svizzera ObsEva per sviluppare, produrre e commercializzare ebopiprant, un antagonista selettivo del recettore della prostaglandina F2a, attivo per via orale. Il farmaco viene sviluppato per il travaglio pretermine diminuendo l’infiammazione e le contrazioni uterine. Quell’accordo ha ObsEva diritto a royalties a due cifre, fino a 500 milioni di dollari in pagamenti upfront e milestone, compresi 25 milioni di dollari alla firma, fino a 90 milioni di dollari in varie pietre miliari di sviluppo e regolamentazione, e fino a 385 milioni di dollari di pietre miliari basate sulle vendite.

Dell’accordo odierno con Forendo Pharma, Risto Lammintausta, amministratore delegato di Forendo, ha osservato: “Questa è una grande opportunità per Forendo di unire le forze con un’organizzazione più grande in grado di accelerare lo sviluppo dei nostri candidati prodotti innovativi attraverso studi di medio e ultimo stadio e, una volta approvati, rendere i farmaci risultanti disponibili per i pazienti affetti da endometriosi e PCOS in tutto il mondo”.