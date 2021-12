In Nuova Zelanda sigarette vietate dal 2027

In Nuova Zelanda sigarette vietate per tutta la vita agli under 14: la discussa proposta di legge potrebbe entrare in vigore nel 2027

Dura stretta della Nuova Zelanda contro il fumo. Il governo ha proposto una legge che, se approvata, nel 2027 vieterà agli under 14 di acquistare sigarette per tutta la vita. Ciò significa che chi avrà dai 14 anni in giù nel 2027 non potrà comprare il tabacco anche quando di anni ne avrà 40.

Un Paese senza fumo

La proposta di legge prevede per prima cosa di limitare il numero di rivenditori di tabacco a partire dal 2024. Il passo successivo sarebbe quello di abbassare il livello di nicotina nelle sigarette nel 2025. Infine, nel 2027 entrerebbe in vigore il divieto vero e proprio di acquistare sigarette agli under 14.

Lo scopo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è quello di un futuro senza fumo che, in Nuova Zelanda, “ è ancora la causa principale per le morti evitabili e all’origine di un caso su quattro di tumore“, ha spiegato la ministra per la Sicurezza Ayesha Verrall. “Vogliamo assicurarci che i giovani non inizino mai a fumare”.