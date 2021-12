Dominika Zamara torna ad esibirsi negli Stati Uniti

Dopo due anni in cui non era possibile viaggiare tra continenti a causa della pandemia, Dominika Zamara torna ad allietare con il suo bel canto, la città di New York

L’occasione si presenta per due concerti: l’ 11 ed il 12 dicembre nella Grande Mela, in cui sarà eseguito il “Goria RV 588” di Antonio Vivaldi e il “Magnificat” di Johan Sebastian Bach. Sarà il Maestro Jason Tram a dirigere la MidAtlantic Philharmonic Chamber Orchestra ed i solisti Dominika Zamara e Chelsea Friedlander soprano, Allison Gish, mezzosoprano, Ziwen Xiang tenore e John Dominick III basso mentre la Taghkanic Chorale sarà diretta da Deborah May.

L’occasione è quella di riaprire il ponte culturale tra i due continenti e come sempre, dopo grandi problematiche, sarà l’arte a superare ogni forma di barriera ed a risanare ogni genere di divergenza.

La Zamara afferma: “ Tornare a New York per me significa tornare in una terra che adoro, con un pubblico fantastico, che ama l’arte italiana e europea. La Grande Mela mi mancava; una città moderna ma che ama ed è alla ricerca di quell’arte che ha reso la nostra storia grande nel mondo. Mi riferisco a tutti i generi di arte: musica, letteratura, pittura, scultura ecc.”. Un grande in bocca al lupo a Dominika Zamara e a tutti gli altri musicisti per questa interessante tournée.



