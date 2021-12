Berlusconi al Quirinale: Salvini rilancia l’ipotesi

Corsa al Quirinale, il leader della Lega Matteo Salvini: “Berlusconi candidato vero, il centrodestra sia compatto”

“Considero Berlusconi un candidato vero. Abbiamo tanti difetti, ma se diciamo una cosa la facciamo. Il centrodestra unito ha l’onore e il dovere di essere compatto nella scelta del prossimo presidente della Repubblica, che spero non abbia la tessera del Pd in casa. Deve essere comunque un politico”. Così Matteo Salvini, intervistato sul palco di Atreju 2021.

“Entrerei nel governo Meloni – dice Salvini come riferisce la Dire (www.dire.it) – così come credo che lei entrerebbe in un governo con la Lega che ha preso più voti. Più i giornalisti di sinistra ci vogliono far litigare e più ci vogliamo bene. Ci rimarrete male”.

“In Europa dobbiamo essere alternativi ai socialisti, sempre e comunque. Inseguirli non porta mai da nessuna parte. Il PPE si è dimenticato il centrodestra per inseguire le follie dei socialcomunisti. In Francia voterei Le Pen”, prosegue il leader della Lega.

“Proprio poco fa è stata depositata la richiesta di archiviazione nei confronti di Luca Morisi, aspetto le scuse dei giornalisti che hanno riempito di fango le pagine dei giornali per giorni. Hanno colpito un amico per colpire me e in questi casi mi incazzo come un bufalo. Prendetevela con me, e non con chi mi è vicino”, conclude Salvini.