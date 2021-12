Alessandro Piana pubblica un libro sulla Sindone

“Perché la Sindone non è un falso?” è il nuovo libro di Alessandro Piana fuori nei negozi fisici e online per Pagliai Editore

La Sindone, anche in pieno XXI secolo, non smette di interrogare. Solletica la curiosità degli scienziati, e stimola la riflessione degli uomini di fede. Cosa sappiamo davvero su questo antico lenzuolo funerario ingiallito dallo scorrere del tempo? È l’opera di un geniale falsario o il frutto di un intervento soprannaturale? Cosa è vero e cosa non lo è? Questo libro ci porta nei laboratori di ricerca, ci accompagna tra le pieghe della storia e ci fa immergere nelle narrazioni evangeliche della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù di Nazareth. Un viaggio tra dubbi e certezze, ipotesi e conferme. Un cammino che porta il lettore sulle tracce di un vero e proprio cold case.

Alessandro Piana Perché la Sindone non è un falso? Mauro Pagliai, 2021 Pagine: 88 Caratteristiche: ill. b/n, br. ISBN: 978-88-564-0487-6 Collana: In principio Settore: DSU4 / Religione Prezzo: 7 €