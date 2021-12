Valentino Prato su YouTube con il nuovo video

E’ disponibile su Youtube il videoclip del brano “Il paese”, secondo estratto dell’ album “Il posto migliore” di Valentino Prato

Nel mondo in cui viviamo, dove tutti sono focalizzati sul successo e sul potere, Valentino ricerca i valori di una vita “normale”, una vita semplice e in purezza. In questo suo brano vengono evidenziati i propri tratti caratteristici: l’onestà e l’amore universale, da cui si fa guidare in ogni aspetto della vita, anche nella musica. “Il paese” tratta anche dei problemi climatici e delle cattive abitudini che caratterizzano la realtà odierna. “Quanto traffico, quanto smog… troppa gente, invivibile oramai / la città sta peggiorando, meglio qualche anno fa…”.

Con un filo di tristezza e di rabbia il cantautore analizza i problemi che riscontriamo tutti i giorni ma che in pochi riescono ad ammettere. “Il paese sta cambiando…” una frase quasi scontata quanto veritiera.

Il brano, di richiamo musicale tipicamente anni ’90, rappresenta appieno lo stile senza tempo di Valentino Prato , “Il cantautore che incanta” (così è stato definito dalla stampa italiana). L’ album “Il posto migliore”, dal quale è tratto “Il paese” è una raccolta di pensieri che ci fa viaggiare indietro nel tempo riportandoci ad un periodo musicale che ha segnato la storia.