“L’ultima notte” in scena al Teatro Ivelise

“L’ultima notte”, monologo scritto da Maria Letizia Avato e diretto da Marco Belocchi, andrà in scena Venerdì 10 e Sabato 11 Dicembre ore 21.00 sul palco del Teatro Ivelise. In scena il travolgente Manuel Ricco interpreterà tre straordinari uomini nei recessi oscuri, profondi e persino teneri della loro anima sino all’estremo fatale epilogo, indagando una loro possibile ultima notte, un ultimo brandello di vissuto di un’esistenza unica.

SINOSSI

Antoine de Saint-Exupèry, Emilio Salgari, Robin Williams, tre uomini straordinari, così diversi fra loro, eppure così vicini nel loro essere profondamente fragili e soprattutto uniti da un tragico destino. Antoine de Saint-Exupèry, famoso in tutto il mondo per aver scritto Il piccolo principe, fu, oltre che scrittore, un temerario, appassionato, forse anche incosciente, grande aviatore. Scomparve una notte di luglio del 1944 durante una missione di ricognizione aerea, il mistero attorno alla sua morte non è stato mai chiarito: incidente di guerra o suicidio?

Emilio Salgari, autore di libri d’avventura, ha fatto sognare milioni di ragazzi sin dalle sue prime pubblicazioni alla fine dell’ottocento e il fascino dei suoi personaggi perdura sino ai nostri giorni. Nonostante la sua fama fu vinto dalla pressione dei suoi editori, dalla sua inadeguatezza alla vita, dai dolori famigliari, dalla depressione. Come uno fra i più eroici dei suoi personaggi, si tolse la vita in maniera assai cruenta all’età di 48 anni.

Robin Williams è l’attore eclettico, tenero e buffo, profondo e folle che tutti abbiamo amato. Memoria formidabile, grande conoscitore del teatro, capace di imitare, simulare voci, improvvisare, intrattenere, divertire, commuovere generazioni di ogni età. Aveva da poco compiuto 63 anni quando decise di togliersi la vita nella sua villa californiana. Da qualche mese aveva scoperto di essere stato aggredito da una grave malattia degenerativa del cervello e, incapace d’immaginare il suo terribile declino, fece la sua scelta estrema.

Testo di Maria Letizia Avato

Regia di Marco Belocchi

Con Manuel Ricco

Musiche originali dal vivo di Fabio Bianchini

Produzione GenteRosselli