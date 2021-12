Lamette e Tamì su YouTube con il nuovo videoclip

Il video dei Lamette e Tamì girato a Venezia e montato da Simone Pollini, è un diario che racconta una giornata lungo i canali della città lagunare

Online il videoclip di “mi piaci così” ( Aurora Dischi / ADA Music Italy / Warner Music Italy ), il nuovo singolo dei LAMETTE in collaborazione con Tamì, disponibile in streaming e in digitale al link: https://ada.lnk.to/MiPiaciCosi.

Il video girato a Venezia e montato da Simone Pollini, è un diario che racconta una giornata lungo i canali della città lagunare. La luce, i riflessi dell’acqua che cambiano continuamente, le gondole tra i palazzi, i contrasti tra le sculture, le logge e i tetti.

“La collaborazione con Tami è nata in modo davvero spontaneo, eravamo a Venezia e per caso abbiamo visto dalle sue stories su instagram che anche lei era lì e le abbiamo scritto per incontrarci.

Quel pomeriggio abbiamo avuto modo di conoscerci e stringere un bel rapporto di amicizia. Da lì a poco è nata l’idea di fare un pezzo insieme”.

Il brano, inserito nelle playlist editoriali di spotify ed apple music, arriva dopo l’esperienza alle audition di xfactor 2021 e parla di una relazione d’amore in cui è difficile comunicare.

Nel testo viene raccontata la storia di due ragazzi che si trovano ad un bivio, lasciarsi tutto alle spalle per ricominciare da se stessi o restare insieme accettando i difetti del partner.

Le sonorità del brano spaziano tra Indie Pop, Alt-Pop, Lo-fi e Urban mentre il mood del brano è principalmente cloudy. Il brano è stato prodotto da Alessandro Landini e masterizzato da Marco Ravelli (Pinguini tattici nucleari, Iside, Chiamamifaro, ecc).

Tra le esperienze più rilevanti del duo l’esibizione live al Deejay On Stage di Radio Deejay insieme a Noemi, Carl Brave e Mahmood e la partecipazione alle audition di Xfactor 2021. Nel 2020 il brano “quando ti spogli” è una delle canzoni più ascoltate sulla playlist “Scuola Indie” di Spotify, lo stesso anno realizzano con Simone Sproccati il singolo “Tu mi fai” negli studi del producer Michele Canova, il brano è stato trasmesso da alcune radio tra cui “Rai Radio 2 Indie”.

Tamì è Elisa Casentini, una cantante, DJ e produttrice italiana. Nasce a Roma nel 1998, dove vive fino ai 18, età alla quale si trasferisce nella cittadina di Swansea nel sud del Galles per studiare all’università. Finita l’università inizia il suo percorso a Liverpool nella Liverpool Institute for Performing Arts, dove sta attualmente studiando composizione e produzione musicale. Primo ottobre è il suo album di debutto, in uscita il 2 aprile per UMA Records (distribuzione Sony Music Italy).

Credits:

Testo e Musica: Lamette; Tamì;

Produzione e Mix: Alessandro Landini

Mastering: Marco Ravelli

Label: Aurora Dischi / Uma Records

Edizioni: Aurora Dischi Publishing; Tuttomoltobenegrazie srl;

Distribuzione: ADA MUSIC ITALY / Warner Music Italy

Artwork: Wanda Morandini

VIdeomaker: Simone Pollini