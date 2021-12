The Ferragnez debutta in streaming su Prime Video

Debutta oggi in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi The Ferragnez, lo show non-fiction italiano con protagonisti Chiara Ferragni, Fedez e la loro famiglia

Debutta oggi in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi ‘The Ferragnez’, lo show non-fiction italiano con protagonisti Chiara Ferragni, Fedez e la loro famiglia.

Un dietro le quinte esclusivo

Divisa in 8 episodi, la serie targata Amazon Original, mostra un lato inedito dei Ferragnez. Si parlerà di famiglia, lavoro, tensioni di coppia e nella carriera, felicità, soddisfazioni, romanticismo e supporto. Grazie al docu-reality il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 – con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

Con uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa.

Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

The Ferragnez, il trailer