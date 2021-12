Simone Dini Gandini in libreria con “Soffia Libeccio!”

Simone Dini Gandini porta in libreria “Soffia Libeccio!” con illustrazioni di Roberto Lauciello: un racconto che parla di ecologia, ambiente, natura, solidarietà

Un racconto dal sapore della fiaba per parlare di ecologia, ambiente, natura, solidarietà.

Tre oche, ovviamente pettegole, un gatto goloso e un cane dal carattere molto ombroso si uniscono ai bambini per lottare in difesa dell’ambiente. Un’alleanza vincente ricca anche di risvolti umoristici e di ironia.

Molto tempo fa Vento Libeccio era padrone di coste e spiagge dove spadroneggiava fischiando. Agli abitanti e agli animali della costa non restava che cercare riparo e aspettare che le folate passassero. Così facevano anche le tre oche del porto, insieme a Ettore e Pippo, rispettivamente il gatto e il cane dei pescatori. Quando in città arrivò il Generale, un potente industriale, e costruì una fabbrica sulla collina tutto cambiò. Molti trovarono lavoro e benessere, ma da quel giorno le ciminiere tossirono fumi neri e i ruscelli si riempiono di liquami tossici fino al mare.

Bisognava trovare una soluzione! I bambini provarono a parlare con i grandi ma questi fecero orecchie da mercante. Disperati, gli animali capeggiati dalle oche, dal gatto Ettore e dal cane Pippo chiesero aiuto a Vento Libeccio che, pur malconcio per l’inquinamento, decise di affrontare il Generale. All’inizio Libeccio uscì sconfitto e si ritirò offeso nel bosco poi, con l’aiuto degli animali e dei bambini, soffiò e soffiò finché riuscì a vincere. La battaglia fu tremenda, ma alla fine tornò l’aria pulita e l’acqua pura. Da quel giorno Vento Libeccio decise di soffiare di tanto in tanto, ma con meno potenza di prima, mentre gli abitanti capirono che si poteva lavorare con soddisfazione nelle spiagge e nel porto, rispettando però le risorse della costa e del mare.

Simone Dini Gandini (1986) vive a Viareggio. Collabora con la Fondazione Festival Pucciniano, curando progetti per le scuole e comunicazione. Scrive per il teatro, ha vinto il Premio Letteratura per l’infanzia di Cento.