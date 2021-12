SIGO lancia la seconda Giornata della Ginecologia

La Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia (SIGO) scende in campo il 9 dicembre con la Giornata Nazionale della Ginecologia

La Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia, con la Giornata Nazionale della Ginecologia, scende in campo non solo per confermare la necessità della vaccinazione anti COVID a tutte le donne, sia quelle in età riproduttiva sia quelle in gravidanza ma soprattutto per affermare la necessità di essere al fianco delle donne in tutti i loro bisogni, problematiche relative alla loro salute.

Bisogna superare l’emergenza COVID e affrontare le altre sfide che tale pandemia ha esacerbato. Abbiamo da un lato un gravissimo incremento della denatalità contro la quale bisogna mettere in atto strategie integrate sia nelle terapie per la ricerca della gravidanza, sia nell’ottimizzazione del percorso nascita, sia nel supporto della madre nei primi anni di età del bambino. Devono essere messe in atto strategie integrate con le Istituzioni e la SIGO è pronta ad assumere il ruolo che le compete.

Dall’altro si ha la necessità di riprendere quei percorsi diagnostici e terapeutici accantonati per l’emergenza pandemica e che le donne reclamano vengano riattivati ed implementati alfine di permettere loro di vivere in pieno benessere tutte le fasi della loro vita, libere dal timore del Covid.

Un primo passo è rappresentato dal dare la possibilità a tutte le donne di ricevere, quando ne hanno bisogno, consigli ed informazioni in ambito ginecologico rivolgendosi al contact center dedicato [email protected], per ricevere in tempi brevi e senza alcun onere una risposta competente e precisa.